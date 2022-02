Neben der Top-Smartphone-Serie Galaxy S22 hat Samsung auch seine Tablet-Reihe Galaxy Tab S8 unter dem Motto "Work & Play" am 9. Februar vorgestellt. Die Modelle orientieren sich an der S22-Reihe, heißt: Es gibt ein Galaxy Tab S8, ein Tab S8+ und ein Tab S8 Ultra. Das Ultra-Modell ist aber nicht nur am besten ausgestattet, es ist auch mit seiner enormen Display-Größe von 14,6 Zoll das größte Gerät der neuen Tablet-Generation.

Die Ausstattung im Detail

Leistung + Speicher: Alle drei Modelle sind mit dem schnellsten Qualcomm-Chip Snapdragon 8 Gen 1 ausgestattet, um die Performance müssen Sie sich also keine Gedanken machen. Hinzu kommen mindestens 8 GB RAM, der Arbeitsspeicher erhöht sich je nach gewählter Speichervariante, wie Sie der Tabelle entnehmen können. Das Ultra-Modell bietet sogar satte 16 GB RAM und 512 GB Speicher. Jedes Tab-S8-Modell bietet die Möglichkeit, den Speicher via Micro-SD-Karte zu erweitern.

Display + Design + S Pen: Während das Galaxy Tab S8 nur mit einem TFT-Bildschirm arbeitet, spendiert Samsung dem Tab S8+ und Tab S8 Ultra ein farbintensives und kontraststarkes Super-AMOLED-Display, dessen Auflösung auch jeweils höher ist als beim kleinsten Modell. Daher eignen sich diese noch mehr, wenn Sie beispielsweise Filme sehen wollen oder auch Spiele auf dem Tablet zocken.

Alle drei Modelle haben jetzt einen Armor-Aluminium-Rahmen, der laut Samsung nicht nur leichter, sondern auch deutlich stabiler gegen Verbiegungen ist und zeitgleich weniger Kratzer zulässt. Der Samsung-eigene Stift S Pen ist bei jedem Tab-S8-Gerät im Lieferumfang enthalten und findet seinen Platz auf der Rückseite des Geräts, wenn Sie ihn nicht benötigen.

Laut Samsung hat der S Pen eine so niedrige Latenzzeit, dass das Gefühl entsteht, man schreibe mit einem richtigen Stift auf Papier. Ob das wirklich stimmt, werden wir demnächst in unserem ausführlichen Test klären.

Videotelefonie: Das Tab S8 Ultra hat als einziges Modell gleich zwei 12-Megapixel-Kameras auf der Vorderseite für noch bessere Videotelefonie, alle drei Geräte filmen übrigens in 4K. Integriert ist eine Auto-Framing-Technologie, die Sie während des Gesprächs immer im Fokus hält und gleichzeitig den Bildausschnitt ran- und rauszoomt.

Samsung verbaut außerdem gleich drei Mikrofone, die eine Technik zur Rauschunterdrückung nutzen, um etwa Hintergrundgeräusche herauszufiltern. Und für den Sound haben alle drei Geräte vier Lautsprecher mit Dolby Atmos.

Arbeiten: Sehr praktisch ist natürlich, dass Sie die Tab-S8-Geräte auch kabellos als Zweitmonitor nutzen können, wenn Sie einen kompatiblen Samsung-Laptop nutzen. Und dank Samsung DeX können Sie das Tab S8 auch einfach mit einem externen Display verbinden und auf diesem mit einer extra angepassten Desktop-Oberfläche arbeiten. Natürlich können Sie auch per Bluetooth etwa Tastatur und Maus verknüpfen.



Mit der Funktion Quick Share können Sie zudem schnell und kabellos Dateien, Fotos und Videos zwischen Ihrem Smartphone (zum Beispiel Galaxy S22) mit dem Tab S8 teilen. Und praktisch ist auch, dass Sie mit den Geräten und den Galaxy Buds eine Auto-Switch-Funktion nutzen können, wodurch der Wechsel vom Smartphone auf das Tablet und umgekehrt fließend ist.

Preise und Marktstart

Alle drei Galaxy Tab S8-Geräte sind ab dem 25. Februar 2022 in Deutschland verfügbar. Zwischen dem 9. und 24. Februar können Sie ein Tab S8 vorbestellen. Wer im Samsung-Shop während der Vorbestellphase ein Tablet ordert, der bekommt zusätzlich eine Tauschprämie in Höhe von 200 Euro für sein Altgerät sowie bis zu 500 Euro an Wert dafür. Gratis gibt es noch das Book Cover Keyboard Slim für das Galaxy Tab S8 und S8+ dazu, Besteller eines Tab S8 Ultra erhalten das Book Cover Keyboard. (PC-Welt)