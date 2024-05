Auf einen Blick

Pro Beeindruckendes 6,7-Zoll-Display

Verzögerungsfreie Leistung

Unglaubliche Akkulaufzeit

Praktische KI-Funktionen

Sieben Jahre Android-Updates Kontra Keine S Pen-Unterstützung

Kein microSD-Kartensteckplatz

Hoher Anschaffungspreis

Fazit Es mag nicht billig sein, aber das Samsung Galaxy S24+ erfüllt so ziemlich alle Anforderungen, die man an ein Handy stellen kann. Es hat eine erstaunliche Akkulaufzeit, ein wunderschönes 120-Hertz-Display, eine tadellose Leistung und eine vielseitige Kameraausstattung.

Das Galaxy S24+ ist das mittlere Modell in Samsungs neuester S-Serie und liegt zwischen dem kompakteren (und günstigeren) S24 und dem hochwertigeren (und teureren) S24 Ultra.

Es ist ein gesunder Kompromiss zwischen den beiden Modellen. Es verzichtet zwar auf die S Pen-Unterstützung und den Titanrahmen des Ultra, bietet aber ein größeres, luxuriöseres Display als das S24 sowie einen größeren Akku.

Aber wie gut ist es im Alltag und rechtfertigt es den Mehrpreis von 200 Euro gegenüber seinem kleineren Bruder? Ich habe das S24+ in diesem Test auf die Probe gestellt, und während einige vielleicht argumentieren, dass ein großes Handy wie das S24+ eine S Pen-Unterstützung bieten sollte, empfinde ich es in fast jedem anderen Bereich als nahezu perfekt.

Design & Verarbeitung

Schickes Design mit scharfen Kanten

Kleines Loch im Display für Selfie-Kamera

IP68-Einstufung

Mit dem S24+ setzt Samsung das saubere, modernere Design der S23-Serie fort. Aber der Hersteller führt auch ein paar subtile Änderungen ein, die den Look noch weiter verbessern. Einige Kritiker könnten einwenden, dass das Handy dadurch den jüngsten iPhone-Modellen etwas zu sehr ähnelt.

Einerseits verfügt es über das gleiche rückseitige Kameramodul, bei dem die drei Linsen vertikal und direkt in die Rückseite des Handys eingebaut sind. Dadurch entfällt der hervorstehende Höcker (wie bei den S21- und S22-Modellen), was insgesamt für ein aufgeräumtes Aussehen sorgt.

Andererseits sind die Seiten des S24+ vollkommen flach gehalten. Auch dies lässt das Modell deutlich moderner und schnittiger aussehen, auch wenn manche Samsung vorwerfen, sich zu sehr an Apple zu orientieren.

Ein bemerkenswert robustes und widerstandsfähiges Gerät, trotz seines eleganten Aussehens.

Dennoch ist das Handy eine Augenweide. Die sanft metallischen Farben - ich habe das schöne Kobaltviolett getestet - unterstreichen das elegante Gesamtbild. Sie können das Gerät auch in Bernsteingelb, Onyxschwarz und Marmorgrau kaufen. Drei weitere Farben gibt es exklusiv im Samsung Store: Sapphire Blue, Jade Green und Sandstone Orange.

Zum Gesamteindruck trägt auch die dezente Selfie-Kamera in der oberen Mitte des Displays bei.

In Bezug auf Abmessungen und Gewicht ist das S24+ spürbar größer und schwerer als das S24. Aber es ist auch kleiner und leichter als das Flaggschiff S24 Ultra. Der Unterschied zwischen den beiden Modellen beträgt etwa 30 Gramm, was bedeutet, dass das S24+ einen gesunden Kompromiss zwischen der Kompaktheit seines kleineren Bruders und dem Gewicht des Ultra darstellt.

Trotz seines eleganten Aussehens ist es außerdem ein bemerkenswert robustes und widerstandsfähiges Gerät. Ausgestattet mit Gorilla Glass Victus 2 auf der Vorder- und Rückseite (und einem Rahmen aus "Armor Aluminium"), verfügt es zudem über eine offizielle IP68-Einstufung. All diese Eigenschaften sollten eine angemessene Nutzungsdauer garantieren und Verschleiß oder Schäden minimieren.

Ein weiteres nettes Designmerkmal ist das haptische Feedback des Handys, das in seiner Intensität subtil variiert werden kann. Dadurch wird die Interaktion mit dem Gerät dynamischer, da der Vibrationsmotor auf Aktionen und Ereignisse wie Tippen, Anrufe und Benachrichtigungen reagiert.

Bildschirm & Lautsprecher

6,7-Zoll Dynamic LTPO AMOLED 2X Display

120 Hertz Bildwiederholfrequenz

32-bit/384 Kilohertz Audio mit Stereolautsprechern

Was den Bildschirm betrifft, so stellt das Galaxy S24+ seinem Vorgänger gegenüber eher eine Evolution als eine Revolution dar. Es verfügt ebenfalls über ein Dynamic AMOLED 2x-Display, das dieses Mal jedoch die LTPO-Technologie verwendet. Dies soll für eine dynamischere, effizientere Bildwiederholfrequenz und andere subtile Vorteile sorgen.

Ein weiterer kleiner Unterschied besteht darin, dass das S24+ ein etwas größeres Display hat, nämlich 6,7 Zoll anstelle der 6,6 Zoll des S23+. Das mag für sich genommen nicht sehr aussagekräftig sein, aber es sorgt auch für eine verbesserte Auflösung von 3.120 × 1.440 Pixeln (im Vergleich zu 2.340 × 1.080 beim letztjährigen Modell).

Das Gleiche gilt für die verbesserte Helligkeit des Bildschirms, der eine maximale Helligkeit von etwa 2600 Nits erreicht. Das bedeutet, dass Sie nie wirklich Probleme haben, alles auf dem Bildschirm zu erkennen. In Verbindung mit einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz ist das visuelle Gesamterlebnis des S24+ fast unübertroffen.

Ein unsichtbares, aber wichtiges Merkmal des Displays ist der überarbeitete Fingerabdrucksensor, der jetzt etwas schneller reagiert und genauer ist. Es ist nur ein kleiner Unterschied, aber durch die Verringerung der Wartezeit beim Entsperren des Handys trägt er dazu bei, dass das Gerät ein reibungsloses Gesamterlebnis bietet.

Das Display des S24+ wird durch die schmaleren Ränder ergänzt, die eine um 0,1 Zoll vergrößerte Bildschirmdiagonale des Handys erlauben. Die insgesamt geringere Dicke trägt zu einer hochwertigeren Ästhetik des Handys bei, ebenso wie die hinter einem kleinen Loch im Display versteckte Selfie-Kamera.

Abgerundet wird das beeindruckende Display des Handys durch die Stereolautsprecher, die 32-Bit-Audio in hoher Qualität liefern und das Gerät so zum Lautsprecher machen, wenn die Lautstärke nicht zu hoch ausfällt. Die Qualität reicht aus, um Filme oder etwas im Fernsehen zu schauen, ohne auf einen Bluetooth-Lautsprecher angewiesen zu sein.

Das S24+ ist in Sachen Leistung sicherlich kein Spielverderber.

Spezifikationen & Leistung

Exynos 2400 Chipsatz

12 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte Speicherplatz

Kein microSD-Kartensteckplatz

Samsung war schon immer stolz auf die Leistung seiner Galaxy S-Reihe, und das S24+ ist in Bezug auf die Leistung sicherlich kein Spielverderber. In Nordamerika und China ist es mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor ausgestattet, in allen anderen Ländern mit einem Exynos 2400. Beide Chipsätze werden in einem 4-Nanometer-Fertigungsprozess hergestellt.

Das macht beide Prozessoren ziemlich flink (auch wenn der Qualcomm-Chip noch etwas schneller ist), und in Kombination mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher bleibt das Galaxy S24+ in so ziemlich allen Situationen verzögerungsfrei und schnell. Es öffnet Apps ohne Wartezeit, kann nahtlos zwischen mehreren Aufgaben hin- und herschalten und bewältigt alle aktuellen Android-Spiele mit Leichtigkeit.

"Asphalt 9" ist in der Regel ein guter Maßstab dafür, wie gut Handys mit Spielen umgehen können. In meinem Test bot das S24+ ein sehr reibungsloses Erlebnis. Die Grafiken werden flüssig und ohne Verzögerung oder Stotterer dargestellt, während Detailgenauigkeit und die Auflösung durchgehend hoch bleiben.

Das Galaxy S24+ sollte auch in den nächsten Jahren keine Probleme mit neuen Spielen haben. Und die 256 Gigabyte interner Speicher, die Sie standardmäßig erhalten (512 Gigabyte gibt es gegen Aufpreis), bieten genügend Platz für viele installierte Spiele.

Ein kleiner Nachteil ist jedoch, dass das S24+ keinen microSD-Kartenslot hat. Diesen finden Sie oft in preiswerteren Modellen wie dem Galaxy A15 5G. Bei einem Gerät, das über 1.000 Euro kostet, macht sich der fehlende Kartenslot noch stärker bemerkbar. Bei Flaggschiff-Handys ist dies aber üblich.

Welche Leistung Sie für dieses Geld erhalten, erfahren Sie in den folgenden Benchmarks. Eins vorweg: Sie werden kaum ein schnelleres Android-Gerät für diesen Preis finden.

Samsung Galaxy S24+ Benchmarks

Kameras

50-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite

12-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv und 10-Megapixel-Teleobjektiv

Nützliche KI-Funktionen

Samsung ist bekannt für seine vielseitigen Kameras, und das Galaxy S24+ ist da keine Ausnahme.

Es verfügt über eine 50-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite mit Dual-Pixel-Autofokus und optischer Bildstabilisierung (OIS) sowie über ein 12-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv (mit Super Steady Videoaufnahme) und ein 10-Megapixel-Teleobjektiv mit dreifachem optischen Zoom.

Jedes dieser Objektive ist nützlich, und auch wenn die beiden zusätzlichen Kameras in bestimmten Situationen einen vorsichtigeren Umgang erfordern, sind sie doch entgegenkommender als die Ultraweitwinkel- und Teleobjektive, die Sie bei vielen Android-Konkurrenten finden.

Mit dem 50-Megapixel-Hauptobjektiv sind die Fotos bei guter Beleuchtung sehr detailreich. Die Farben sind kräftig und dynamisch, und auch wenn sich mancher vielleicht noch ein wenig mehr Realismus wünscht, ist die Sättigung nie zu übertrieben. Die Art und Weise, wie das Handy die Verarbeitung handhabt, führt zu beeindruckenderen Ergebnissen als bei der Konkurrenz.

Das Ultraweitwinkel-Objektiv ist ebenfalls sehr praktisch, denn es ermöglicht Panoramabilder und behält dabei ein zufriedenstellendes Maß an Auflösung und Schärfe bei. Die Farben kommen weiterhin gut zur Geltung, und da es ein 120-Grad-Sichtfeld bietet, ist es ideal für Urlaubsfotos.

Ähnliches gilt für die 10 Megapixel-Telekamera, auch wenn sie in vielen Fällen Klarheit und Schärfe einbüßt. Sie kann sehr nützlich sein, wenn Sie Motive in einiger Entfernung fotografieren möchten (wie Sie an den Hirschbildern in der Galerie unten sehen können). Dennoch ist die Telekamera kein Alltagsobjektiv, wie es die Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkameras zweifelsohne sind.

Erwähnenswert sind auch der Nachtmodus des Handys und die neuen KI-basierten Bearbeitungsfunktionen. Beide erfüllen ihren Zweck, auch wenn sie nicht immer perfekt arbeiten.

Der Nachtmodus, der automatisch aktiviert wird, wenn es dunkler wird, leistet gute Arbeit. Zumindest, wenn es darum geht, Szenen künstlich zu beleuchten und Motive mit genügend Schärfe zu versehen. Ferner können Sie die neuen Bearbeitungsfunktionen nutzen, um Objekte zu verschieben und in der Größe zu verändern, wie Sie es von Googles aktuellen Pixel-Handys gewohnt sind. Dies kann sich als sehr nützlich erweisen, wenn Sie erst einmal gelernt haben, wie man damit arbeitet.

Und schließlich verfügt das S24+ über eine 12-Megapixel-Selfie-Kamera mit Dual-Pixel-Autofokus, die sich auch als zuverlässige Porträtkamera eignet. Zusammen mit dem softwarebasierten Porträtmodus ist es sehr einfach, Selfies zu machen, die Sie gerne in den sozialen Medien posten und mit anderen teilen wollen.

Akkulaufzeit & Aufladen

4.900-Milliamperestunden-Akku

45 Watt kabelgebundenes Laden

15 Watt kabelloses Laden

Die Akkulaufzeit ist einer der wichtigsten Faktoren, die darüber entscheiden, wie zuverlässig und nützlich ein Smartphone im Alltag ist. Und glücklicherweise hat das S24+ eine hervorragende Akkulaufzeit.

Es ist mit einer 4.900-Milliamperestunden-Akku ausgestattet und liegt damit knapp unter dem S24 Ultra (5.000 Milliamperestunden) und deutlich vor dem S24 (4.000 Milliamperestunden). Manchmal ist ein großer Akku in der Praxis nicht gleichbedeutend mit einer langen Akkulaufzeit, aber das ist beim S24+ nicht der Fall.

Oft hielt es in meinem Test bequem zwei Tage lang durch. Wer es jedoch regelmäßig für Spiele und zum Videoschauen nutzt, muss das Gerät häufiger aufladen. Ich habe auch festgestellt, dass die adaptive Bildwiederholrate - die die maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz ermöglicht - nicht so viel Strom verbraucht wie bei anderen Android-Handys, da sie auf niedrigere Raten reduziert werden kann, um Strom zu sparen.

Diese Beobachtungen werden durch die Ergebnisse des PCMark-Akkutests bestätigt: Das S24+ hielt etwas mehr als 16 Stunden durch - ein sehr beeindruckendes Ergebnis.

Samsung behauptet zwar, dass die Akkulaufzeit 29 Stunden Videowiedergabe ermöglicht, doch um diese Zahl zu erreichen, müssen Sie die adaptive Bildwiederholrate deaktivieren und die Helligkeit verringern.

Wenn es um das Aufladen geht, setzt das S24+ die Tradition der Industrie fort, keine Ladegeräte beizulegen. Das Modell ist jedoch mit 45 Watt kabelgebundener Schnellladung und 15 Watt kabelloser Ladung kompatibel. Ich habe es mit einem 25-Watt-Ladegerät getestet und war in einer halben Stunde bei 34 Prozent.

Das S24+ lädt sich nicht so schnell auf wie andere in diesem Jahr erhältliche Geräte. Aber es ist schnell genug, wenn Sie das richtige Ladegerät besitzen, und in Kombination mit der langen Akkulaufzeit werden die meisten Käufer zufrieden sein.

Software & Apps

Android 14 und One UI 6.1

Sieben Jahre Update-Unterstützung

Hilfreiche KI-Tools

Auf dem Galaxy S24+ sind bereits Android 14 und One UI 6.1 installiert, wobei letzteres eine sehr reibungslose und gut präsentierte Benutzererfahrung bietet.

Wie wir es von der Samsung One UI-Oberfläche gewohnt sind, sind die Panels intuitiv und reaktionsschnell gestaltet, sodass sich der Benutzer leicht zurechtfinden kann.

Es ist sehr erfreulich, dass Samsung sich verpflichtet hat, das S24+ sieben Jahre lang mit den wichtigsten Android-Updates zu versorgen

One UI 6.1 ist eine der am besten aussehenden Android-Oberflächen und lässt sich weiterhin in hohem Maße anpassen. Dieses Mal können Sie auch den Sperrbildschirm des Handys an die von Ihnen eingerichteten Modi anpassen. So können Sie etwa App-Verknüpfungen hinzufügen, je nachdem, welcher Modus aktiviert ist.

Die wichtigste Neuerung des S24+ aus Softwaresicht sind natürlich die verschiedenen KI-Funktionen, die Samsung als "Erweiterte Intelligenz"-Funktionen bezeichnet. Diese sind in sieben verschiedene Gruppen eingeteilt, von denen die meisten hilfreiche Möglichkeiten bieten, um bestimmte Dinge schneller zu erledigen.

Über den Foto-Editor und den Live-Übersetzer wurde bereits viel geschrieben, aber mein persönlicher Favorit ist das Auto-Transkriptionstool für Sprachaufnahmen. Es ist zwar nicht immer hundertprozentig genau, aber wenn Sie Vorlesungen, Interviews und andere Gespräche aufzeichnen und dann transkribieren müssen, können Sie damit viel Zeit sparen, ohne dass es Sie einen Cent kostet.

Insgesamt ist die Software des Handys unübertroffen, wenn es um Android geht (außer vielleicht bei den Pixel-Smartphones). Daher ist es sehr erfreulich, dass Samsung sich verpflichtet hat, das S24+ sieben Jahre lang mit den wichtigsten Android-Updates zu versorgen. Das ist ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, mit dem Sie vermeiden können, dass Sie Ihr Handy schon nach wenigen Jahren ausmustern müssen.

Preis & Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy S24+ wurde in Deutschland am 30. Januar veröffentlicht. Es ist direkt bei Samsung ab 1.149 Euro oder bei Amazon ab 1.015 Euro erhältlich. Auch Mediamarkt hat das Gerät 1.149 Euro im Angebot.

Da das Galaxy S24+ als modernes Android-Gerät fast ohne Konkurrenz dasteht, gibt es nicht viele Alternativen. Das Google Pixel 8 und das Pixel 8 Pro befinden sich als exzellente Android-Handys jedoch definitiv auf Augenhöhe mit dem S24+.

Schauen Sie sich unsere Tabelle der besten Smartphones an, um weitere Konkurrenten zu finden.

Sollten Sie das Samsung Galaxy S24+ kaufen?

Das Samsung Galaxy S24+ ist zweifellos eines der besten Android-Handys, die Sie aktuell kaufen können. Trotz der fehlenden S Pen-Unterstützung kommt es dem S24 Ultra in Bezug auf die Gesamtqualität erstaunlich nahe.

Es erfüllt alle wichtigen Kriterien und bietet ein klares Design, einen schönen Bildschirm, eine hervorragende Leistung, vielseitige Kameras, leistungsstarke Software und eine lange Akkulaufzeit.

Es ist ein gutes Mittelmaß in der Produktpalette. Wenn Sie sich ein großes Handy wünschen, dann werden Sie sicherlich nicht enttäuscht sein.

Technische Daten

6,7 Zoll Dynamic LTPO AMOLED 2X (3.120 x 1.440) 19,5:9, 120 Hz

Exynos 2400

12 GB LPDDR4X RAM

256 / 512 GB UFS 4.0 interner Speicher

50-Megapixel-Weitwinkelkamera

10-Megapixel-Teleobjektiv

12-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv

12-Megapixel-Frontkamera

Fingerabdruckscanner unter dem Display

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4GHz + 5GHz, VHT80

Dual-SIM (Nano-SIM, eSIM, Dual-Standby)

Bluetooth 5.3

Stereo-Lautsprecher

4.900 mAh Akku

45 W kabelgebundenes Laden

15 W kabelloses Laden

158.5 × 75,9 × 7,7 mm

Gewicht: 196 g

(PC-Welt)