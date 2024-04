Auf einen Blick

Pro Kompakt und leicht

Neue Galaxy AI-Funktionen

Ziemlich leistungsstark

Solides Kamerasystem Kontra Dem S23 sehr ähnlich

Begrenzte Speicheroptionen

Relativ langsames Aufladen

Fazit Die Hardware-Upgrades mögen geringfügig sein, aber das Samsung S24 bringt gerade genug Verbesserungen mit, um seinen Platz als eines der besten kompakten Flaggschiffe auf dem Markt zu verteidigen. Es ist ein exzellentes Smartphone, auch wenn die wenigen Neuerungen es schwer machen, sich zu sehr zu freuen.

Das kleinste Handy der S-Serie von Samsung ist immer ein Favorit für diejenigen, die ein kompaktes Smartphone bevorzugen. In diesem Jahr möchte das S24 diese Beliebtheit beibehalten, indem es die intelligenten Funktionen von Galaxy AI und einen neuen Chipsatz in ein vertrautes Gehäuse bringt.

Das Galaxy S24 sieht seinem Vorgänger zum Verwechseln ähnlich. Die einzigen offensichtlichen Veränderungen sind eine neue matte Oberfläche auf der Rückseite und unterschiedliche Farben, aus denen Sie wählen können. Die Bildschirmränder sind leicht geschrumpft, aber auf den ersten Blick sind die beiden Modelle kaum voneinander zu unterscheiden.

Auch beim Kamerasystem gibt es keine Hardware-Upgrades, sodass es den Anschein hat, als würde das S24 nur mehr vom Gleichen bieten. Die Software trägt jedoch viel dazu bei, dass sich das Smartphone frisch anfühlt. Meine Erfahrungen, nachdem ich es über eine Woche lang als mein Haupthandy benutzt habe, lesen Sie in den folgenden Zeilen.

Design & Verarbeitung

Neue matte Rückseite

Robusterer Aluminiumrahmen

IP68-zertifiziert

Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es viele Ähnlichkeiten zwischen dem Galaxy S24 und dem Galaxy S23, das wiederum dem Galaxy S22 ähnelte. Mit anderen Worten: wenn Sie bereits eines der beiden Vorgänger-Modelle benutzt haben, werden Sie nicht allzu viele Überraschungen erleben.

Die auffälligste Änderung ist, dass die Rückseite eine satinierte, matte Oberfläche aufweist. Sie ist viel widerstandsfähiger gegen Fingerabdrücke als die glänzende Rückseite des S23. Ich bin ein großer Fan dieser Veränderung.

Außerdem ist das Handy im Gegensatz zu einigen anderen Geräten mit samtiger Oberfläche sehr griffig, sodass Sie es, wenn Sie mutig genug sind, auch ohne Hülle verwenden können. Die Aluminiumkanten sind jetzt vollkommen flach, was dem Smartphone einen Hauch von iPhone verleiht, während die Kanten des S23 eine subtile Rundung aufweisen.

Trotz der härteren Kanten liegt das Gerät hervorragend in der Hand, mit viel sanfteren Rundungen im Vergleich zu den scharfen Ecken des S24 Ultra. Die Kanten sind außerdem mattiert, und genau wie die Rückseite sind sie weniger anfällig für Schmutz.

Dieser Aluminiumrahmen ist angeblich 17 Prozent haltbarer als der Rahmen seines Vorgängers. Er ist jedoch nicht ganz so schick wie der Titanrahmen, den Sie beim S24 Ultra finden. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich mir jedoch nie Sorgen um die Stabilität des Rahmens gemacht - es ist eher das Glas, das bei einem Sturz beschädigt werden kann.

Für jemanden, der viele große Flaggschiff-Handys testet, war der Wechsel zum Galaxy S24 ein Vergnügen.

Als jemand, der viele übergroße Flaggschiff-Smartphones testet, war der Wechsel zum Galaxy S24 ein Vergnügen. Es ist so schlank und klein, dass man es in der Hosentasche kaum bemerkt. Sie müssen aufgrund seiner Flaggschiff-Spezifikationen außerdem nur wenige Kompromisse eingehen, wenn Sie sich für das kompaktere Modell entscheiden.

Die haptischen Motoren in diesem Smartphone gehören zu den besten, die ich je ausprobiert habe. Es gibt ein echtes mechanisches Geräusch, wenn Sie einen Schieberegler betätigen, während subtile Vibrationen für ein hervorragendes Gefühl beim Tippen sorgen. Genau wie frühere Generationen, ist das Galaxy S24 nach IP68 als staub- und wasserdicht eingestuft. Das bedeutet, dass es tatsächlich staub- und wasserdicht ist. Wenn Ihr Smartphone also häufig im Outdoor-Einsatz ist, können Sie sicher sein, dass es gut geschützt ist.

Bildschirm & Lautsprecher

LTPO-AMOLED-Display mit 6,2 Zoll

FHD+, 2.600 Nits Spitzenhelligkeit

Stereo-Lautsprecher

Das Galaxy S24 hat ein flaches 6,2-Zoll-Display mit etwas schlankeren Rändern und einem kleineren Kameraausschnitt als sein Vorgänger. Dadurch ist das Display bei gleicher Gehäuse-Größe 0,1 Zoll größer. Obwohl es sich geringfügig größer anfühlt, liegen zwischen den beiden Displays keine Welten. Der Bildschirm des S24 ist groß genug zum Surfen im Internet oder für Filme und Serien, aber bei Spielen kann er sich etwas beengt anfühlen.

Die größte Verbesserung des Bildschirms ist, dass es sich jetzt um ein LTPO-Panel handelt. Das bedeutet, dass es dynamisch von 1 Hertz bis zu einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz umschalten kann. So bekommen Sie beim Scrollen und Spielen eine flüssige Darstellung, während der Akkuverbrauch bei der Anzeige von statischen Bildern (etwa beim Lesen eines eBooks) geringer ist.

Das S24 hat ein niedriger aufgelöstes Display als seine Geschwister aus der S-Serie: Es verfügt nur über FHD+ (1.080 × 2.340 Pixel), während das S24+ und das Ultra ein Display mit einer Auflösung von QHD+ (1.440 × 3.120 Pixel) bieten.

Im täglichen Einsatz werden Sie diesen Unterschied kaum bemerken. Das Display des S24 sieht immer scharf aus, und die Pixeldichte ist für ein Display dieser Größe großartig. Was ich allerdings gerne gesehen hätte, ist die Antireflexionsbeschichtung des Ultra-Displays. Vielleicht kommt diese ja nächstes Jahr auch bei den kleineren Handys zum Einsatz.

Die maximale Display-Helligkeit hat sich beim S24 deutlich erhöht und kann nun laut Samsung in bestimmten Szenarien bis zu 2.600 Nits ausgeben. Das Panel hatte in meinem Test keine Schwierigkeiten, mit der Frühlingssonne zu konkurrieren. Es lässt außerdem HDR-Inhalte über Apps wie Netflix und Prime Video hervorragend aussehen.

Die One UI-Bedienoberfläche von Samsung bietet Ihnen eine grundlegende Kontrolle über die Farben des Bildschirms, aber sie ist nicht so umfassend wie die einiger Mitbewerber. Sie haben die Wahl zwischen einem natürlichen und einem lebhaften Profil und können die Farbtemperatur des lebhaften Modus einstellen.

Außerdem gibt es eine Registerkarte für Fortgeschrittene, mit der Sie den Weißabgleich noch weiter anpassen können. Ich hatte jedoch nie das Gefühl, etwas ändern zu müssen, da die Standardeinstellungen fantastisch sind.

Das Galaxy S24 verfügt über zwei Stereolautsprecher, und die klingen trotz des kleinen Gehäuses, in dem sie stecken, ziemlich gut. Die Bässe sind kräftiger als bei einigen Konkurrenzmodellen, könnten aber noch etwas mehr Biss vertragen. Die Mitten und Höhen sind dagegen sehr detailliert und klingen angenehm. Natürlich können sie nicht mit Ohrhörern oder Bluetooth-Lautsprechern mithalten, aber sie sind gut genug, um sie im Alltag zu verwenden.

Spezifikationen & Leistung

Exynos 2400

8 GB RAM

128/256 GB interner Speicher

Das Galaxy S24 und S24+ sind in den meisten Ländern (einschließlich Deutschland) mit einem Samsung Exynos 2400 Prozessor ausgestattet, während in den USA und einigen anderen Märkten der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 zum Einsatz kommt. Ich habe die Exynos-Variante in der Basiskonfiguration mit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte internem Speicher getestet.

Der Exynos 2400 ist etwas weniger leistungsfähig als der Snapdragon 8 Gen 3, was Sie an den GFXBench-Ergebnissen in der Tabelle unten erkennen können. Bei der täglichen Nutzung werden Sie den Unterschied wahrscheinlich nicht bemerken. In meinem Test konnte ich die Grafikeinstellungen immer noch voll ausreizen und "Genshin Impact" mit 60 Bildern pro Sekunde spielen. Allerdings wird das Gehäuse dabei ziemlich heiß, sodass die größeren Modelle für Gamer die bessere Wahl sind.

Das Galaxy S24 fühlt sich immer schnell und reaktionsschnell an - es ist eine Freude, es zu benutzen.

Abgesehen davon, dass das S24 beim Spielen ein wenig heiß wird, kann ich mich über die Leistung nicht beklagen. Es fühlt sich immer schnell und reaktionsschnell an - es ist ein Vergnügen, es zu benutzen. Was allerdings etwas schwieriger zu handhaben ist, ist die Speicherkapazität. 128 Gigabyte beim S24 sind etwas wenig, vor allem, wenn es einige Mittelklassegeräte für die Hälfte des Preises inzwischen mit 256 Gigabyte als Basisausstattung gibt.

Wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen, sind 256 Gigabyte die maximale Kapazität für dieses Modell. Das ist wirklich schade. Beim S24+ bekommen Sie bis zu 512 Gigabyte und beim S24 Ultra sogar bis zu einem Terabyte.