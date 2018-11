Die Stiftung Warentest hat derzeit 352 Handys im Vergleich, dazu gekommen sind 19 neue Smartphones. Auf der frei zugänglichen Website findet sich unter anderem ein Video, das einen direkten Vergleich zwischen iPhone XS Max und Galaxy Note 9 zeigt und einen Einblick liefert, wie die Stiftung Warentest ihre Versuche durchführt.

Im Gesamtergebnis liegen jetzt drei Samsung-Smartphones an der Spitze mit Noten von jeweils besser als 2,0 – das erste Apple-iPhone erscheint auf Platz vier: das iPhone XR mit 64 GB erreicht hier eine Gesamtnote von 2,0. Erst an neunter Stelle reiht sich das iPhone XS Max (64 GB) ein, das lediglich auf 2,3 kommt. Die größten Abstriche müssen die iPhones bei der Telefonqualität hinnehmen: die Sprachqualität sei mittelmäßig, die Netzempfindlichkeit mau. In einem schwachen Mobilfunknetz sei der Empfang schlecht. Dagegen brilliere das Samsung Galaxy Note 9 mit einer sehr guten Sprachqualität und Netzempfindlichkeit.

Auch in punkto Stabilität zeigt sich das Samsung den Herausforderungen weit besser gewachsen als die Apple-Handys, die nach den Falltests etwa zersplittertes Display-Glas oder eine kaputte Kamera aufweisen. Auch mit der Akkulaufzeit der neueren iPhones ist die Stiftung Warentest trotz Verbesserungen nicht zufrieden.

iPhone XS (Max) punktet bei Kameraqualität

Punkten dagegen können auch die teuersten iPhones XS und XS Max mit den Kameras: diese seien ”spitze” und sorgen selbst bei schlechten Lichtverhältnissen für gute Aufnahmen, schreiben die Test-Experten.

Den etwas ausführlicheren Zwei Seiten-Artikel zu den drei Neuerscheinungen von Samsung und Apple gibt es im aktuellen Heft 11/2018 oder online über eine Bezahlschranke von zwei Euro auf der Homepage der Stiftung Warentest. (PC-Welt)