Passend zum Start des Star-Wars-Films "Star Wars: Episode IX - Der Aufstieg Skywalkers" am 20. Dezember hat Samsung in Zusammenarbeit mit Lucasfilm nun eine Special-Edition des Galaxy Note 10+ angekündigt. Die Galaxy Note 10+ Star Wars Edition wird in limitierter Stückzahl ab dem 13. Dezember auch in Deutschland erhältlich sein. Laut Angaben von Samsung unter anderem auch bei Amazon und im Samsung Online-Shop. Der Preis: 1.299 US-Dollar. Außerdem wird es die Special-Edition auch in den USA, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Hongkong geben.



Für ihr Geld erhalten die Käufer eine Sammler-Edition des Galaxy Note 10+. Diese enthält neben dem Galaxy Note 10+ auch noch den S Pen und die Galaxy Buds. Natürlich in Star-Wars-Optik. Hinzu kommen ein speziell designte Kylo-Ren-Gehäuse und ein Metal-Badge. Hinzu kommen exklusive, digitale Star-Wars-Inhalte, wie etwa Wallpaper, Ausschalt-Animationen, Icons und Sounds.

Laut Samsung richtet sich die Special-Edition an Star-Wars-Fans, die die Galaxy-Marke in einer "neuen und aufregenden" Art und Weise erleben wollen. Sie soll die Fans dazu inspirieren, dass "Beste aus jedem Moment herauszuholen".

Das Galaxy Note 10+ ist seit August 2019 erhältlich und besitzt einen 6,8 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit HDR10+. Es löst mit 1.440 x 3.040 Pixeln auf, was einer Pixel-Dichte von 498 ppi entspricht. Zur weiteren Ausstattung gehören die 7-Nanometer-CPU Exynos 9825, 12 Gigabyte RAM, 128 Gigabyte interner Speicher (erweiterbar um bis zu 1 Terabyte per MicroSD-Karte) und ein 4.300-mAh-Akku. Auf der Vorderseite befindet sich eine 10-Megapixel-Kamera. Auf der Rückseite eine Triple-Kamera mit 16 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv), 12 MP (Weitwinkelobjektiv) und 12 MP (Teleobjektiv). Der Fingerabdrucksensor befindet sich unter dem Display. (PC-Welt)