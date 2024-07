Salesforce enthüllt neuen KI-Chatbot

Salesforce hat einen neuen Service Agent auf Large-Language-Model-Basis vorgestellt. Der Einstein Service Agent soll Service Teams künftig bei der Interaktion mit Kunden unterstützen - und dabei nur noch in Spezialfällen menschliche Eingriffe erfordern.

"Einstein Service Agent steht rund um die Uhr bereit, um mit den Kunden in natürlicher Sprache zu kommunizieren. Dabei kann er sowohl für Self-Service-Portale als auch Messaging-Kanäle eingesetzt werden und arbeitet Tasks proaktiv ab, während er sich immer innerhalb der Guardrails bewegt, die die Anwender über die Einstein-1-Plattform definieren", stellt das Unternehmen in Aussicht.

Einstein Service Agent steht derzeit in einer Preview-Version im Rahmen der Service Cloud zur Verfügung und lässt sich über die Einstein-1-Plattform einrichten. Das soll dabei ähnlich simpel funktionieren, wie einen neuen Copiloten einzurichten - verspricht zumindest Ryan Nichols, Chief Product Officer Service Cloud bei Salesforce.

