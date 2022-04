Mit den neuen Funktionen will Salesforce die Nutzer der Service-Cloud in die Lage versetzen, ihre Services zielgenau und personalisiert auf die Bedürfnisse ihrer Kunden abzustimmen. Gerade in den gegenwärtig unruhigen Zeiten müssten Unternehmen auf die Experience ihrer Kunden achten, teilt der Cloud-CRM-Pionier mit. Die steigende Inflation lasse die Kaufkraft der Verbraucher schrumpfen und zwinge sie zu sparen. Personalisierte Erfahrungen trügen dazu bei, die Kundenbindung zu intensivieren und Loyalität zu fördern.

"Dreiviertel der Kunden erwarten, dass Anbieter ihre individuellen Bedürfnisse verstehen", behauptet Lidiane Jones, EVP & GM, Salesforce Digital Experiences, "aber nur 34 Prozent haben das Gefühl, tatsächlich als Individuen behandelt zu werden". Jedes Unternehmen, das nicht in diesen Bereich investiert, setze sein Geschäft aufs Spiel, warnt die Managerin. Eine Salesforce-Umfrage zeige, dass vier von fünf Beschäftigte im Kundenservice nicht daran glauben, einen guten Service erbringen zu können, wenn sie keine vollständige Sicht auf die Kundeninteraktionen hätten und den Kundenkontext nicht kennen würden.

Mehr KI für besseren Kundenservice

An dieser Stelle will Salesforce mit neuen Funktionen in seiner Service-Cloud ansetzen. Der entscheidende Hebel dabei: KI-Features, wobei der Anbieter dafür auch auf entsprechende Tools seiner Cloud-Partner zurückgreifen will. Im Einzelnen sind das: