Seit dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine ist es zu mehreren Cyberangriffen auf deutsche Windenergiebetreiber gekommen. Zwar können die Angriffe (wie so oft) nicht zweifelsfrei mit Russland beziehungsweise der russischen Regierung in Verbindung gebracht werden, doch das Timing und der Einsatz der Conti-Ransomware nähren den Verdacht, dass kriminelle, pro-russische Hacker verstärkt Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien ins Visier nehmen, um den Ausstieg aus russischem Öl und Gas zu sabotieren. In Deutschland wurden zwei Energieversorger gezielt angegriffen: Die Nordex Group und die Deutsche Windtechnik.

Der Windkraftanalagenbetreiber Nordex bemerkte Ende März 2022 einen Security-Vorfall und musste daraufhin vorsorglich verschiedene Systeme außer Betrieb nehmen, unter anderem für den Fernüberwachungszugriff. Laut dem Unternehmen hielt sich der Schaden jedoch in Grenzen: "In enger Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden hat das Team aus internen und externen IT-Experten umfassende Untersuchungen und forensische Analysen durchgeführt. Die vorläufigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Auswirkungen des Vorfalls auf die interne IT-Infrastruktur beschränkt haben: Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass der Vorfall Turbinen oder Systeme Dritter beeinträchtigt oder sich anderweitig über die interne IT-Infrastruktur des Unternehmens hinaus ausgewirkt hat."

Nordex, another major wind turbine manufacturer hit by ‘cyber incident’ (normally meaning ransomware). Note that the release comes two days after the attack - and no mention of OT systems. I’m also noting that a lot of green energy companies were targeted lately. Coincidence? ???? pic.twitter.com/AOwmbci6Nj