Anfang März, Tage nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war und begonnen hatte, gegen Personen mit abweichenden Meinungen im eigenen Land vorzugehen, half Konstantin Siniushin, ein Risikokapitalgeber in Riga, Lettland, zwei Flugzeuge aus Russland zu chartern, um Menschen bei der Flucht zu helfen.

Beide Flugzeuge starteten von Moskau aus und transportierten Tech-Beschäftigte aus der russischen Hauptstadt sowie aus St. Petersburg, Perm, Jekaterinburg und anderen Städten. Etwa 300 Softwareentwickler, Unternehmer und andere Technologiespezialisten verließen das Land, darunter auch 30 russische Mitarbeiter aus Startups, die Siniushin unterstützte.

Mitarbeiter-Exodus wird auf jeden Fall sechsstellig

Die Flugzeuge flogen nach Jerewan, der Hauptstadt Armeniens, wohin in den Wochen nach der Invasion Tausende anderer russischer Tech-Mitarbeiter flohen. Tausende weitere flogen nach Georgien, in die Türkei, in die Vereinigten Arabischen Emirate und in andere Länder, die russische Staatsbürger ohne Visum akzeptieren.

Bis zum 22. März schätzte eine russische Handelsgruppe der Technologiebranche, dass zwischen 50.000 und 70.000 Hightech-Profis das Land verlassen hatten und dass bald weitere 70.000 bis 100.000 folgen würden. Sie sind Teil eines viel größeren Exodus von Beschäftigten aus Russland, aber ihr Weggang könnte sich noch nachhaltiger auf die Wirtschaft des Landes auswirken.

Viele klugen Köpfe verlassen das Land

Der Exodus wird die russische Technologiebranche grundlegend verändern; das zeigen Interviews mit mehr als zwei Dutzend Menschen, die Teil der eng verbundenen Gemeinschaft russischer Tech-Arbeiter auf der ganzen Welt sind, darunter viele, die das Land in den letzten Wochen verlassen haben. Eine Industrie, die einst als aufstrebende Kraft in der russischen Wirtschaft galt, verliert große Teile ihrer Mitarbeiter. Es verliert viele der klugen jungen Köpfe, die Unternehmen für die Zukunft aufbauen.

"Die meisten russischen Tech-Fachleute sind Teil des globalen Marktes. Entweder arbeiten sie für international agierende Firmen oder sie sind Gründer, die versuchen, neue Unternehmen für den Weltmarkt aufzubauen", berichtet Siniushin. "Also verlassen sie das Land." Der jüngste Exodus wirft die russischen Technologiebranche um zehn bis 15 Jahre zurück, so Konstantin Sonin, ein Ökonom an der Harris School of Public Policy der University of Chicago, der aus Russland in die Vereinigten Staaten eingewandert ist. "Es ist jetzt wie in den 90er Jahren, als jeder, der in der Lage war, das Land auch verlassen hatte."

Russland muss diversifizieren

Technologie ist ein kleiner Teil der russischen Wirtschaft im Vergleich zur Energie- und Metallindustrie, aber sie ist schnell gewachsen. Der Verlust vieler junger und gebildeter Menschen könnte auch in Zukunft wirtschaftliche Auswirkungen haben, sind Ökonomen überzeugt.

"Die langfristigen Auswirkungen können signifikanter sein als die kurzfristigen Auswirkungen", glaubt Barry Ickes, Leiter der Wirtschaftsabteilung an der Pennsylvania State University, der sich auf die russische Wirtschaft spezialisiert hat. "Schließlich muss Russland seine Wirtschaft weg von Öl und Gas diversifizieren und das Produktivitätswachstum beschleunigen. Technologie war ein natürlicher Weg, dies zu tun. "

IT-Profis können überall in der Welt arbeiten

Menschen verließen das Land, weil sie gegen Russlands Invasion in die Ukraine waren, nicht länger unter dem Putin-Regime leben wollten und befürchteten, dass sie ihre Meinung nicht sagen könnten, wenn sie blieben. Sie arbeiteten in der Tech-Branche, einer vergleichsweise lukrativen Branche, und verdienten genug, um aus dem Land zu fliehen. Und wie andere hochqualifizierte Computerfachleute weltweit konnten sie ihre Arbeit von überall aus mit einem Laptop und einer Internetverbindung fortsetzen.

Nachdem ausländische Regierungen Sanktionen gegen Russland verhängt hatten und viele amerikanische und europäische Unternehmen den Verkauf von Produkten dort eingestellt oder den Zugang zu Bank- und Internetdiensten gesperrt hatten, verfügten russische Beschäftigte nicht über die Werkzeuge, die für ihre Arbeit erforderlich waren. Umgekehrt hatten Betriebe Schwierigkeiten, ihre Mitarbeiter zu bezahlen.

Einige arbeiteten für Unternehmen mit Sitz in Russland und andere für Unternehmen mit Sitz in anderen Ländern. Startups in den Vereinigten Staaten und Europa - darunter viele, die von in Russland geborenen Unternehmern gegründet wurden - verließen sich nämlich auf Entwickler, Ingenieure und andere Tech-Experten in Russland. (hk)