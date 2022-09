Wie Meta in einem Blogpost mitteilt, hat eine chinesische Kampagne vor allem auf bestimmte Zielgruppen in den USA und Tschechien abgezielt. Russische Manipulatoren versuchten vor allem deutsche Social-Web-Nutzer zu erreichen. Die Angreifer setzten dabei auch darauf, Webseiten von großen Medienhäusern zu fälschen.

??BREAKING??@Meta took down two covert influence ops:

Big one from Russia???? targeting Europe with spoofed media websites like the Guardian and Spiegel

First one from China ???? to focus on both sides of domestic US ???? politics and Czech-China relations. https://t.co/o1YP0dBcZa