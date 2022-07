Wahrscheinlich kennen Sie die Geschichte des walisischen IT-Spezialisten James Howells, der im Jahr 2013 versehentlich eine Festplatte mit 7.500 Bitcoin im Hausmüll entsorgte. Schon seit 2014 versucht der Brite, sein verlorenes Vermögen wiederzuerlangen. Allerdings verweigerte ihm die für die betreffende Mülldeponie zuständige Verwaltung bislang, nach seiner Festplatte zu suchen. Zu teuer, zu gefährlich und mit unzureichenden Erfolgschancen sagte die Stadtverwaltung von Newport.

Nun hat der Krypto-Pechvogel als Ultima Ratio einen 11 Millionen Dollar schweren Business-Plan geschmiedet, mit dem er Investoren an Bord holen und den Stadtrat auf seine Seite bringen will.

