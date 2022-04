Wie unter anderem das US-Portal Digitaltrends berichtet, hat sich für das San Francisco Police Department kürzlich eine KI-getriebene Premiere ereignet: Beamte, die ein Fahrzeug kontrollieren wollten, das nachts ohne Licht unterwegs war, wurden davon überrascht, dass weder Fahrer, noch Passagiere an Bord waren. Zu allem Überfluss "foppte" das autonome Fahrzeug die Polizeibeamten schließlich auch noch - Social Media sei Dank jedoch nicht, ohne dabei gefilmt zu werden:

Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (via https://t.co/mtmsIeOAUP) pic.twitter.com/ecQ5xXuSnS — Seth Weintraub (@llsethj) April 10, 2022

Nochmal davongekommen...

Eine verwegene Aktion, die für einen menschlichen Fahrer in unschöne Konsequenzen münden könnte - je nach Gesetzeshüter. Betrieben wird das autonome Vehikel im Video vom Unternehmen Cruise (Teil von General Motors), das im US-Bundesstaat Kalifornien seit Ende 2020 die Erlaubnis besitzt, autonome Fahrservices anzubieten.

Die Polizisten scheinen im weiteren Verlauf ein wenig überfordert mit der Situation, was auch den Umstehenden nicht entgeht und für allgemeine Erheiterung sorgt. Warum die Frontscheinwerfer am autonomen Vehikel nicht funktionierten, ist nicht bekannt. Für die KI verlief die Sache am Ende jedenfalls glimpflich - wie das Betreiberunternehmen via Twitter mitteilte, wurde keine Vorladung ausgestellt:

Chiming in with more details: our AV yielded to the police vehicle, then pulled over to the nearest safe location for the traffic stop, as intended. An officer contacted Cruise personnel and no citation was issued. — cruise (@Cruise) April 10, 2022

(fm)