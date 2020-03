Mit der Zeit häufen sich auf dem Smartphone zahlreiche Bilder, Videos, Dokumente, Downloaddateien und natürlich auch Appdaten an. Viele dieser Dateien laden Sie zwar absichtlich aus dem Internet herunter, manche allerdings auch unbeabsichtigt. Dies hat einen vollgestopften Medienspeicher zur Folge und führt meist zu Performance-Einbußen.

Es gibt unter Android verschiedene Stellschrauben, an denen Sie ansetzen können, um Ihr System zu entschlacken. Dazu gehören vor allem der Speicher, aber auch das WLAN-Menü und die Synchronisierungseinstellungen, die für die nachgeladenen Daten verantwortlich sind.

In diesem Ratgeber sagen wir Ihnen, wie Sie sich einen Überblick über Ihre Daten verschaffen und anschließend unnötige Inhalte von Ihrem Mobilgerät löschen.

Schritt 1 - Überblick über alle Daten

Mit der App Assistant for Android verschaffen Sie sich einen besonders guten Überblick über den Zustand Ihres Mobilgeräts. Nach dem Start zeigt Ihnen die Anwendung auf dem Reiter „Überwachung“ eine Übersicht über die CPU- und die RAM-Auslastung, den Akkustand, die Temperatur sowie die Spannung. Auch der Füllstand des internen Speichers und – falls vorhanden – der Speicherkarte sind grafisch dargestellt. Ein Tipp auf das Balkensymbol daneben offenbart, nach erteilter Erlaubnis, eine Detailansicht nach Dateityp aufgeschlüsselt.

In der Hauptansicht „Überwachung“ finden Sie darüber hinaus auch verschiedene Optimierungshilfen wie „Cache löschen“, „App deinstallieren“ und „System bereinigen“, auf die wir im Verlauf dieses Artikels noch eingehen.

Der Reiter „Prozesse“ zeigt Ihnen, erneut nach erteilter Berechtigung, alle offenen Tasks inklusive CPU- und Speicherbelastung an. Unter „Werkzeuge“ finden Sie Shortcuts zu Bluetooth, WLAN, GPS & Co., also alles, was die Google-Shortcuts in der aufgeklappten Benachrichtigungsleiste auch bieten.

Schritt 2 - Basisreinigung durchführen

Der bereits genannte Assistant for Android bietet auch hier eine passende Funktion namens „System bereinigen“ an. Aufgeteilt nach Dateityp und -größe liefert Ihnen die App eine Übersicht über alle Löschkandidaten.

Eine mächtige Alternative zu Assistant for Android ist SD Maid – Systemreiniger, die in der Proversion für 3,59 Euro mit mehr Funktionen aufwartet. Das Programm wird passend zum App-Icon als „Dienstmädchen für Android“ bezeichnet. Um die volle Funktionalität des Programms auszunutzen, braucht es allerdings Root-Rechte.

Die App bietet in der Proversion insgesamt sieben Funktionen: Appkontrolle, Leichenfinder, Systemreiniger, Appreiniger, Duplikate, Speicheranalyse und Datenbanken, die sich alle mit dem Thema „Reinigung“ auf unterschiedliche Art befassen. Wischen Sie mit dem Finger von links nach rechts, oder tippen Sie auf die Menüstaste oben links (drei horizontale Striche), so sehen Sie alle verfügbaren Dienstleistungen der App.

Der „Leichenfinder“ befasst sich etwa mit dem Löschen von Datenmüll bereits deinstallierter Apps. Zudem zeigt die App unter „Speicheranalyse“ auf einem Blick die größten Datensammlungen im Speicher an, die Sie, falls nicht mehr benötigt, gleich entfernen können.

Schritt 3 - Doppelte Fotos identifizieren und löschen

Wer mit dem Smartphone fotografiert, macht meist von einem Motiv mehrere Aufnahmen, um sicherzugehen, dass eines davon scharf ist. Die „Reservebilder“ werden jedoch selten wieder gelöscht, und so füllen sie unnötigerweise den Speicher des Smartphones. Nun ist jedoch sehr mühsam, den Bilderordner nach Dubletten abzusuchen.

Die SD Maid – Systemreiniger findet „Duplikate“, allerdings bezieht sich dies nicht nur auf Bilder, sondern auf alle Inhalte. Dazu vergleicht sie die Prüfsummen aller Dateien auf Übereinstimmung. Der Assistant for Android hat dagegen keine Funktion, um Doppler aufzuspüren.

Schritt 4 - App-Zwischenspeicher löschen

Eine wirkungsvolle Methode, um auf die Schnelle Speicher freizuschaufeln, ist das Leeren des App-Caches. Sie löschen dadurch Daten, die eine Anwendung zum Zweck des schnelleren Ladens und Bedienens in den Zwischenspeicher geschrieben hat. Es ist also komplett ohne Risiko, diese Daten zu entfernen. Allerdings schreibt die App die Daten dann auch wieder in den Zwischenspeicher, sobald Sie sie laden, und das kann dann auch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Sie löschen den Cache jeder Anwendung direkt im App-Menü der Android-Einstellungen: Gehen Sie dazu in die Detailansicht der App, danach auf „Speicher –> Cache leeren“ oder ähnlich. Ab Android 8 ist die Funktion etwas versteckt: Hier folgen Sie dem Dateipfad: „Einstellungen“ –> „Apps und Benachrichtigungen“ –> „App-Info“. Tippen Sie anschließend auf das gewünschte Programm und dann auf den Punkt „Speicher“. Hier finden Sie die Option „Cache leeren“.

Bei SD Maid – Systemreiniger finden Sie die entsprechende Funktion in der Proversion unter „Appreiniger“, beim Assistant for Android unter „Cache löschen“.

Schritt 5 - Nicht benötigte Download-Dateien entfernen

Der Download-Ordner Ihres Android-Mobilgeräts enthält nicht nur Dateien, die Sie explizit heruntergeladen haben. Auch wenn Sie beispielsweise nur einen Blick auf eine PDF-Speisekarte werfen wollen, landet diese oft ungewollt als Download auf Ihrem Smartphone. Daher lohnt es sich, in regelmäßigen Abständen den Download-Ordner zu durchforsten und überflüssige Dateien zu löschen.

Das können Sie entweder über einen Dateimanager direkt im Download-Verzeichnis Ihres Mobilgeräts erledigen. Bei SD Maid – Systemreiniger müssen Sie über den hauseigenen „Explorer“ den Download-Reiter aufrufen und die Dateien manuell löschen. Ähnlich geht auch der Assistant for Android vor, der im Dateimanager alle Downloads in einem eigenen Ordner anzeigt.

Schritt 6 - Selten verwendete Apps deinstallieren

Haben Sie die Basisreinigung durchgeführt und auch die großen Dateien sowie den App-Cache nach Löschkandidaten durchsucht, sollten Sie als Nächstes einen kritischen Blick auf die installierten Apps werfen. Löschen Sie alle Apps, die Sie seit der Installation nicht oder nur sehr wenig verwendet haben.

Dies können Sie entweder direkt im Apps-Menü in den Android-Einstellungen machen, oder Sie verwenden eine der von uns vorgestellten Putz-Apps. Im Assistant for Android finden Sie die Option unter „App deinstallieren“. Die SD Maid – Systemreiniger hat die „Appkontrolle“ integriert, der Ihnen nach einem Tipp auf den grünen Aktualisierungspfeil alle installierten Apps auflistet. Ein Tipp auf einen Eintrag zeigt Ihnen Detailinfos, ein Tipp auf die Schaltfläche „Löschen“ tut ebendieses.

Unser Tipp daher: Löschen Sie alle nicht mehr benötigten WLAN-Hotspots aus der Liste Ihres Smartphones. Wählen Sie dazu in den Einstellungen die Option „Verbindungen –> WLAN“ beziehungsweise „Drahtlos & Netzwerke –> WLAN“ oder ab Android 8 „Netzwerk und Internet“. Dort findet sich die Liste mit allen jemals verbundenen WLANs. Bei manchen Geräten (vor allem ab Android 8) müssen Sie auch lange auf das verbundene WLAN tippen, um die Liste aufzuklappen. Alle WLAN-Netze, mit denen Ihr Smartphone jemals verbunden war, finden Sie dann unter „Gespeicherte Netzwerke“. Tippen Sie länger auf einen Eintrag, um ihn zu löschen. Bei manchen Smartphone-Modellen müssen Sie den Eintrag auch nur kurz antippen und dann „Vergessen“ oder unter Android 8 „Entfernen“ wählen.

Schritt 7 - Synchronisationseinstellungen überprüfen

Besonders Social-Media-Clients wie Facebook, Whatsapp und Twitter erlauben sich standardmäßig großzügige Freiheiten in Bezug auf Hintergrundaktualisierungen und versenden zudem ständig Benachrichtigungen über neue Beiträge, Kommentare etc. Um dem Herr zu werden, öffnen Sie die Einstellungen der Apps und passen die Aktualisierungsoptionen für Nachrichten und dergleichen an. Dadurch reduzieren Sie neben dem Speicherbedarf der Apps auch deren Akkubelastung.

Um die Synchronisationsabstände anzupassen, öffnen Sie den Menüpunkt „Konten & Synchronisation“ beziehungsweise „Konten“ ab Android 4.1 und „Nutzer und Konten“ ab Android 8. Dort finden Sie alle hinterlegten Konten von Diensten wie Google, Xing, Twitter etc. und können die eine oder andere Sync-Funktion darin abschalten.

Fazit: Wie kann man Datenmüll vermeiden?

Die Antwort lautet: gar nicht. Sie können höchstens dafür sorgen, dass der Datenmüll nicht überhandnimmt. Daher unser Tipp: Führen Sie regelmäßig Apps Android Assistant SD Maid aus, um überflüssige Dateien und App-Rückstände zu entfernen.

Außerdem sollten Sie die Micro-SD-Karte Ihres Smartphones, sofern vorhanden, immer mal wieder über den PC auslesen und auf diesem Weg Fotos und andere Dokumente, die Sie nicht immer bei sich haben müssen, sichern. Auf diese Weise schaufeln Sie wertvollen Speicherplatz frei, den Sie dann anderweitig nutzen können. (PC-Welt)