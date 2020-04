Wie die Website "The Register" berichtet, könnten auch Kunden des amerikanischen IT-Dienstleisters Cognizant mit der Ransomware infiziert worden sein (Lesen Sie auch: Das müssen Sie über Ransomware wissen!). In dem Fall sei nicht auszuschließen, dass dort vertrauliche Dokumente gestohlen oder unzugänglich gemacht worden seien. Zumindest hat Cognizant eingestanden, dass Unterbrechungen in der Versorgung einiger Kunden einem Security-Vorfall in den internen Systemen geschuldet sei, der auf eine Maze-Ransomware-Attacke zurückgehe.

Derzeit arbeite das interne Sicherheitsteam von Cognizant zusammen mit Spezialisten führender Cyber-Defense-Unternehmen daran, den Schaden zu begrenzen. Ebenso hat der IT-Dienstleister die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet. Für Beunruhigung unter den Kunden dürfte allerdings eine Mitteilung von Cognizant gesorgt haben, die am vergangenen Samstag veröffentlicht wurde: "Wir befinden uns in ständigen Gesprächen mit unseren Kunden und haben ihnen Indikatoren für das Erkennen eines Angriffs (Indicators of Compromise = IOCs) sowie andere technische Informationen zur Verteidigung zur Verfügung gestellt."

Cognizant gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Der IT-Dienstleister bietet IT-Services für On-premises- und Cloud-Umgebungen sowie Beratungsdienste an. Zu den Kunden gehören zahlreiche Großkonzerne aus dem Bankensektor, dem Gesundheitswesen und der Industrie.

- April 11 a threat actor offers to sell access to a huge IT company for $200,000.



- April 17th he closes the thread saying it is not relevant anymore.



- April 18th, Cognizant suffers a Ransomware by Maze.



Is it possible Maze bought that access and Cognizant was the company? https://t.co/IZlB82Bfd7