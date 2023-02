Nach Dozenten, Juristen und vielen anderen Tätigkeiten droht nun auch der Berufsgruppe der Radiomoderatoren, in nicht allzu ferner Zukunft durch ChatGPT & Co. ersetzt zu werden. Der Grund? Mit RadioGPT hat das Medienunternehmen Futuri in der vergangenen Woche eine Lösung vorgestellt, die das meist belanglose Geplapper zwischen veralteten Musiktiteln nahezu authentisch nachahmen kann.

KI sucht nach geeigneten Stories

Das von Futuri als "weltweit erste KI-gesteuerte Lösung für lokalisierte Radioinhalte" bezeichnete RadioGPT kombiniert dazu OpenAIs GPT-3 Sprachmodell mit Futuris eigenem KI-gesteuerten TopicPulse-System. Dieses durchsucht dem Anbieter zufolge Facebook, Instagram, Twitter und mehr als 250.000 andere Quellen nach regional relevanten News, Verkehrsmeldungen, Wettervorhersagen und Ähnlichem.

Sobald genügend Geschichten gesammelt wurden, erstellt RadioGPT ein Skript für die Sendung, das von KI-Stimmen vorgelesen wird. Radiosender können bis zu drei KI-DJs als Moderatoren für ihre Sendungen einsetzen. Sie können diese KI-Moderatoren auch mit der Stimme eines bestehenden Radio-DJs trainieren (bevor sich dieser dann eine andere Tätigkeit sucht?).

Futuri hat eine Demo von RadioGPT erstellt, die zeigt, wie das System in den Songpausen verschiedene künstliche Stimmen verwendet. Das Ergebnis kommt ziemlich nah an das heran, was man sonst auf zahlreichen populären Radiokanälen zu hören bekommt - ob das nun gut oder schlecht ist, müssen Sie selbst entscheiden. Hier der Link

Futuri zufolge hat sich in den USA bereits Alpha Media, Betreiber von 207 Radiostationen, bereit erklärt, RadioGPT zu testen. In Kanada gibt es mit Rogers Sports & Media einen weiteren Beta-Tester.