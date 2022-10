Im Rahmen einer Kooperation haben das Open-Source-Schwergewicht Red Hat und der Chipgigant Intel angekündigt, weltweit "Intelligent Edge Solution Center" (iESC) aufzubauen. Dabei soll es sich um innovative Laborumgebungen handeln, die speziell auf den Energie- und Industriesektor abgestimmt sind und Unternehmen ermöglichen sollen, Edge Use Cases und -Business-Herausforderungen gemeinsam mit Red Hat, Intel und deren Partnern umzusetzen und zu meistern.

Zu diesem Zweck sollen die iESCs sowohl aktuelle Edge Computing Hardware als auch Support in Sachen Software-Ökosystem zur Verfügung stellen. Neben Nordamerika (Houston, Texas) und dem Großraum Asien-Pazifik (Singapur) ist auch für Europa ein iESC geplant, das innerhalb des Intel "5G Innovation Center" in Stockholm entstehen soll.

