Qualcomm hat angekündigt, den israelischen Connected-Car-Spezialisten Autotalks übernehmen zu wollen. Mit dem Deal, der der Jerusalem Post zufolge 350 bis 400 Millionen Dollar schwer sein soll, will Qualcomm seine Produktfamilie "Snapdragon Digital Chassis" erweitern und sein Portfolio für den boomenden Marktbereich der Vehicle-to-Everything (V2X)-Kommunikation ausbauen.

