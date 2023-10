Seit Jahren betont der Datenspeicherexperte Pure Storage die Vorteile seiner Flash-Lösungen in punkto Energieeffizienz und Platzbedarf im Rechenzentrum gegenüber der Konkurrenz, insbesondere Anbietern von Plattenspeichern.

So würden seine Flash-Speicherlösungen Kunden helfen, den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen um bis zu 85 Prozent zu senken. Gleichzeitig beanspruchten sie bis zu 95 Prozent weniger Platz im Rack als konkurrierende Angebote. Zude m erwartet Pure durch die Architektur seiner 2015 vo rgestellten Storage-as-a-Service-Lösung (STaaS) Evergreen für die Zukunft kontinuierlich mehr Effizienz, was Energieverbrauch, Speicherdichte und Kosten anbelangt.

Paid Power & Rackspace

Mit einer neuen Ankündigung will das Unternehmen weitere Anreize für Kunden schaffen, die bei ihrer Kaufentscheidung Strom- und Platzvorteile berücksichtigen: Die Company verpflichtet sich, die Strom- und Rack-Kosten seiner Storage-as-a-Service-Kunden (STaaS) zu übernehmen. Auf diese Weise, so Pure, könnten die TCO-Einsparungen mit langfristigen Effizienzzielen in Einklang gebracht werden.

d as Angebot gilt für neue oder erneuerte Evergreen-Abonnements sowie Erweiterungen bestehender STaaS-Verträge. Die einmalige Vorauszahlung kann direkt in bar oder über Servicegutschriften erfolgen, basierend auf festen Kilowattstunden - (kWh - ) und Rack-Unit - (RU - ) Tarifen und ist proportional zum geografischen Standort und der Vertragsgröße des Kunden.

Kunden, die sich dafür entscheiden, ihren Speicher über ein Evergreen-Flex- und Evergreen-Forever-Abonnement zu nu tzen, unterstützt Pure wiederum mit einer erweiterten Garantie für Energie- und Platzeffizienz: Werden die garantierten Watt/TiB oder TiB/Rack nicht erreicht, übernimmt Pure Storage - ähnlich wie bei Evergreen One - die Kosten.

Erweitere Service Level Agreements

Gleichzeitig erweitert Pure die SLAs für sein Evergreen-Portfolio . So wird etwa garantiert , dass beim fortlaufenden Upgrade d er Speichersysteme keine Daten verloren gehen (Zero Data Loss SLA) oder migriert (No Data Migration SLA) werden müssen.