Erstmals bringt Apple auch eine Vorabversion des Betriebssystems der Apple Watch in den öffentlichen Betatest, nachdem in den letzten Jahren nur Entwickler in diesen Genuss geraten waren. Die Public Beta von watchOS 7 ist ab sofort verfügbar, wie bei allen Betas ist mit Fehlern und Instabilitäten zu rechnen. Hinzu kommt, dass man nicht mehr zu einer älteren Version von watchOS zurück kehren kann, hat man einmal watchOS 7 Beta installiert. watchOS 7 kommt mit einigen interessanten Neuerungen, etwa einer Schlafüberwachung und einem Timer für das Händewaschen. Zifferblätter lassen sich nun mit anderen teilen und von Apps auch mehrere Komplikationen erstellen.

Für die Teilnahme am Beta-Programm registriert man sich mit seiner AppleID über beta.apple.com.

Für Beta-Versionen sind jedoch einige Bedingungen notwendig: Das gekoppelte iPhone soll iPhone 6S oder neuer sein. Das gekoppelte iPhone soll bereits iOS 14 Beta installiert haben. watchOS 7 selbst ist erst mit der Apple Watch Series 3 und neuer kompatibel. Die älteren Generationen wie Series 1 und 2 müssen bei watchOS 6 bleiben.

Das Prozedere für die Beta-Installation der watchOS 7 ist eine ähnliche wie bei iOS 14: Hat man das Beta-Profil für watchOS im Developer-Bereich oder auf der Beta-Seite von Apple auf das iPhone heruntergeladen, wechselt man in die Watch-App auf dem iPhone in den Bereich "Allgemein – Software-Update". Nach einiger Zeit nach dem Profil-Download erscheint dort eine Möglichkeit, watchOS 7 zu installieren. Sowohl das iPhone wie auch die Apple Watch soll an die Ladestation bzw. ans Ladekabel, die Apple Watch soll mindestens 50 Prozent Akkuladung erweisen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann vor dem Update die Watch vom iPhone entkoppeln und wieder koppeln. Bei der Entkoppelung erstellt das iPhone ein Backup des Geräts mit dem aktuellen Datenstand (außer Karten-Daten bei Apple Pay und Kopplungen der Bluetooth-Geräte). Zu Not kann man nach gescheitertem Beta-Update die Uhr ohne Datenverlust wiederherstellen. (Macwelt)