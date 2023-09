Sie erinnern sich vielleicht: Vor nicht allzu langer Zeit stand die Private Cloud in der Gunst der Unternehmensentscheider ziemlich weit oben. Das begründete sich im Bestreben, Daten und Prozesse möglichst nicht aus der Hand zu geben - aber dennoch in die Cloud migrieren zu wollen.

In meinen Augen bieten Private Clouds im Vergleich mit einer On-Premises-Lösung nur geringe Vorteile - schließlich müssen Sie weiterhin Hardware einkaufen, aufrüsten und warten. Die Verfechter des Ansatzes würden auch heute noch auf diesen Einwand antworten, dass eine Private Cloud sämtliche Public-Cloud-Vorteile mitbringt, nur eben auf Hardware, die Sie selbst besitzen und kontrollieren.

Allerdings könnten zwei Entwicklungen die Ausgangssituation für Private Clouds verbessern.

Zum einen stagnieren die Public-Cloud-Preise entweder - oder sie steigen. Zum anderen sind die Preise für Storage-Systeme und Server erheblich gesunken. Das veranlasst derzeit viele Unternehmen, ihre Position in Sachen Private Cloud neu zu überdenken.

Ein Beispiel ist etwa OpenStack - die Open-Source-Software, die am häufigsten verwendet wird, um private Clouds bereitzustellen. Obwohl diverse Unternehmen in den letzten zehn Jahren auf die Public Cloud gesetzt haben, ist die Software nicht verschwunden - im Gegenteil: Neue Versionen erscheinen immer noch regelmäßig und Community und Kontributoren sorgen für ein blühendes Ökosystem. Inzwischen ist OpenStack vollständig Kubernetes-basiert und damit "containerfreundlich". Somit können nun sowohl VMs als auch containerisierte Microservices-basierte Anwendungen gehostet werden. Open Stack ist also inzwischen Cloud-Native-fähig.

Masahito Muroi and Mitsuhiro Tanino from @LINE_Global provide six years of history of their Verda private cloud as well as the challenges and lessons they learned in each phase. https://t.co/OrOhIreuUC#OpenInfraSummit pic.twitter.com/RWor1jT7OJ