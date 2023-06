Die Inflation treibt hierzulande aktuell die Preise hoch. Das gilt auch für die Public Cloud - und hierbei insbesondere für Microsoft Cloud-Produkte. Viele Unternehmen prüfen deshalb genau, welche Maßnahmen sie zur Optimierung ihrer Public-Cloud-Ausgaben ergreifen können. Doch wenn unerwartet hohe Rechnungen aufschlagen, ist es oftmals alles andere als einfach, die anfallenden Kosten zu analysieren und zu optimieren.

Wie Unternehmen diese Herausforderung bewältigen können, erläutern drei Experten des schwedischen Cloud-Spezialisten Proact, Kevin Janssen, CTO bei Proact Netherlands, Marcel Meurer, Division Manager Professional IT Services bei der Sepago GmbH, und Marcel Gjaltema, Manager Presales & Consultancy bei Proact Netherlands, aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Guten Tag zusammen, wie können Unternehmen die Kontrolle über ihre Ausgaben für die Public Cloud erhalten?

Kevin Janssen: Es gibt für Kunden verschiedene Ansatzpunkte, um die Ausgaben zu kontrollieren. Dazu gehören: die richtige Dimensionierung der Ressourcen, das Monitoring der Nutzung, eine Optimierung der Storage, Automatisierungsprozesse sowie die Nutzung reservierter Instanzen.

Marcel Gjaltema: Wichtig ist neben den technischen Maßnahmen, wie Richtlinien und Budgets, außerdem ein funktionierendes Governance-Modell.

Marcel Meurer: Aus IT-Sicht gehört die gezielte Verwendung der verfügbaren Ressourcen zu den wirksamsten Maßnahmen, um Kosten in der Public Cloud zu reduzieren. Heute werden On-Premises-Server in der Regel mit einer CPU-Auslastung von 40 Prozent betrieben, während es in der Cloud sinnvoller ist, mit einer CPU-Auslastung von 80 Prozent zu arbeiten. Zudem möchten Unternehmen sicherstellen, dass sie das volle Potenzial ihrer bezahlten Ressourcen nutzen und das Maximum aus ihren Investitionen herausholen. Gleichzeitig bietet die Cloud ein hohes Maß an Flexibilität, die zur Ressourcen- und Kostenoptimierung genutzt werden kann: Wenn Cloud-Server mit einer hohen CPU-Auslastung betrieben werden, lassen sich automatische Skalierungsfunktionen verwenden, um zusätzliche Ressourcen bei Bedarf bereitzustellen und sie wieder zu entfernen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Der größte Effekt lässt sich jedoch durch die Nutzung von Plattformdiensten, wie SQL as a Service, erzielen. Wenn es möglich ist, einen SQL-Server durch einen SQL-Plattformdienst zu ersetzen, sinken die Kosten in der Regel. Darüber hinaus wird auch der Betriebsaufwand deutlich reduziert: Ein SQL-Plattformdienst ist einfacher zu betreiben als ein Server plus Datenbanksoftware mit allen damit verbundenen Herausforderungen bezüglich Patching, Aktualisierung, Backup, Skalierung und mehr.

Wie können Unternehmen Preisänderungen in ihr IT-Budget einbeziehen, selbst wenn diese unvorhersehbar sind?

Kevin Janssen: Entscheidend ist, dass unerwartete Änderungen nicht zu Budgetüberschreitungen führen und der Kunde weiterhin in der Lage ist, die Kontrolle über sein IT-Budget zu behalten. Deshalb sollte er eine Grundlage für die Nutzung schaffen und regelmäßige Kostenkontrollen durchführen, Schwankungen mit einplanen und außerdem Kostenoptimierungstools verwenden.

Marcel Meurer: Generell ist es wichtig, die Kosten für den Betrieb von Infrastruktur und Diensten in der Public Cloud gut zu planen. Noch wichtiger kann es sein, regelmäßig auf sich ändernde Preise und auch Preismodelle zu achten. Nicht immer steigen die Gebühren, und manchmal ist es sinnvoll, andere Arten von Ressourcen zu nutzen, die billiger sind und sich für die betreffende Arbeitslast ebenso gut eignen.

Wie agieren die Hyperscaler in diesem Zusammenhang? Gibt es hier für Anwender etwas zu beachten?

Marcel Meurer: Die Hyperscaler-Anbieter kündigen Preisänderungen an. Aber es ist nicht immer einfach, die eingesetzten Ressourcen mit den Ankündigungen abzugleichen. Daher ist es ebenso wichtig, die Kosten aktiv zu überwachen und Abweichungen zu melden - um Preisanpassungen zu überwachen und falsch eingesetzte sowie teure Ressourcen rechtzeitig zu erkennen.

Welchen ersten Schritt empfehlen Sie Unternehmen, um ihre Public Cloud-Kosten in den Griff zu bekommen?

Kevin Janssen: Ein externer Partner kann wertvolle Unterstützung bei der Kontrolle der Cloud-Ausgaben leisten, indem er Fachwissen, Tools und laufenden Support anbietet. Ein Partner kann Kunden bei der Optimierung ihrer Cloud-Umgebungen, der Umsetzung von Strategien zur Kosteneinsparung sowie der Überwachung von Nutzung und Ausgaben helfen - und so letztlich den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Kunden bei der effektiven Verwaltung ihrer Cloud-Umgebungen reduzieren. Durch die Zusammenarbeit mit einem Partner, der mit der Public-Cloud-Landschaft vertraut ist, können Unternehmen sicherstellen, dass sie das Beste aus ihrer Cloud-Investition herausholen und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle halten.

Die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit

Der schwedische Spezialist für Daten und Informationsmanagement Proact bietet Managed Cloud Services für Kunden an, die Dienste im Rechenzentrum, in der Private Cloud und in der Hybrid Cloud betreiben. Mithilfe dieser Services kann Proact die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit bereitstellen und automatisch die Kosten optimieren.

Seit Juli 2022 gehört das deutsche IT-Beratungsunternehmen sepago GmbH zu Proact. Mit der Akquisition verfolgt Proact das Ziel, die Marktpräsenz und die Expertise von Proact bei der Bereitstellung von Public-Cloud-Transformation und IT-Beratungsleistungen für das Segment der großen und mittelständischen Unternehmen zu stärken.