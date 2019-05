Stefan Fink, Geschäftsführer des Anbieters mechatronischer Anlagen und Systeme IEMTEC, wird am 10. Mai auf der aitomation conference in einer der Sessions intelligente Robotergreifer und Roboterbewegungsabläufe zur Optimierung von Produktionsabläufen vorstellen und mit den Teilnehmern den sinnvollen Nutzen von Prozessdaten diskutieren. Wir haben uns im Vorfeld mit ihm unterhalten.

Herr Fink, auf welche Themen hat sich IEMTEC spezialisiert?

Fink: Die IEMTEC GmbH ist auf IoT und mechatronische Systeme spezialisiert. Die drei Anfangsbuchstaben unseres Firmennamens stehen für Informatik, Elektrotrechnik und Maschinenbaum, also für die drei Säulen der Mechatronik.

Auf welche konkreten KI- und Automation-Technologien hat sich Ihr Unternehmen spezialisiert?

Fink: Einmal haben wir unser Know How über das Thema Predictive Maintenance aufgebaut und weiters über unterschiedlichste Cloud-Lösungen für Elektronutzfahrzeuge, Schiffe mit Elektroantrieben und Wartungskonzepten von Anlagen im Produktionsumfeld.

So gut wie jede Branche setzt große Hoffnungen in die Themen Künstliche Intelligenz und Automation - bei der Implementierung und Umsetzung hapert es allerdings häufig noch sehr. Wo liegen aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen, mit denen sich Anwender beim Anpacken von KI- und Automation-Aktivitäten konfrontiert sehen?

Kulturelle Veränderung als Grundlage für KI- und Automation-Projekte

Fink: Die größte Herausforderung liegt meines Erachtens in der dafür notwendigen Veränderung. Mit "wir machen das schon immer so" kommt man bei diesen Themen nicht mehr weiter. Außerdem kommt nicht jeder so schnell auf die Idee, dass man etablierten Taxiunternehmen Kunden wegnehmen kann, ohne ein einziges Taxi zu besitzen. Ohne Assets Umsätze zu generieren, ist mit der heutigen IT, die ich als Sammelbegriff für IOT, Cloud-Lösungen, etc. verstehe, möglich geworden.

Was ist Ihr Kernanliegen, das Sie bei der aitomation conference im Mai adressieren möchten?

Fink: Unser Kernanliegen ist das Sensibilisieren sowie das Anregen zum Nachdenken, wie man Prozessdaten sinnvoll nutzen kann, um Produktionsabläufe zu optimieren. Als Beispiel stellen wir einen Robotergreifer mit bionischen Strukturen vor, in den Sensoren, Aktoren und die Steuerung integriert sind. Weiters sind die Bewegungen des Roboters durch die Greifersensorik derart optimiert, dass alle Achsen prozessabhängig minimal belastet werden. In meiner Session am 10. Mai geht es also um intelligente Robotergreifer und intelligente Roboterbewegungsabläufe. Ich freue mich auf die Teilnehmer, auf regen Austausch und auf spannende, interessante Diskussionen, aus denen auch ich sicher wieder viel Input mit nach Hause nehmen kann.

Können Sie uns verraten, welche konkreten Tipps Sie Anwendern für ihre KI- und/oder Automation-Projekte mitgeben? Was ist das wichtigste, was Sie bei der Umsetzung ihrer bisherigen Projekte gelernt haben?

Fink: Man sollte immer das Projektziel oder den Kunden bzw. seine Produkte und sein Geschäftsmodell in den Vordergrund stellen und begreifen. Nur daraus lässt sich die beste IoT-Strategie ableiten.

Auf welche Unternehmensbereiche werden KI- und Automation-Lösungen Ihrer Ansicht nach die größten Auswirkungen haben?

Fink: Ausnahmslos auf alle, selbst auf die Medizinbranche.

Laut einer Studie von PwC sollen bis 2030 35 % aller Arbeitsplätze durch Automatisierung und Künstliche Intelligenz bedroht sein. Wie ist dieses Ergebnis Ihrer Ansicht nach einzuordnen?

Fink: Richtig ist, dass sich die Arbeitswelt deutlich verändern wird. Wenn 35% ersetzt werden, so heißt das noch lange nicht, dass diese wegfallen. Es wird sich noch mehr "Spezialistentum" entwickeln und es werden weitere "Fachbereiche" entstehen. Immer kürzer werdende Innovationszyklen verlangen auch sich daran anpassende Arbeitszeitmodelle. Mit einem "Beamtenmodell" lassen sich die Herausforderungen der Zukunft sicher nicht lösen.

Vielen Dank Herr Fink und bis zur aitomation conference am 09. Und 10. Mai in Hamburg!

