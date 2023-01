Eine entsprechende Funktion ist in Powerpoint von Haus aus enthalten, Sie finden sie allerdings auch in den Office-Programmen Word und Excel. Öffnen Sie zunächst die Präsentation und klicken Sie auf "Datei -› Informationen". Gehen Sie auf "Präsentation schützen" und "Mit Kennwort verschlüsseln". Tippen Sie im nachfolgenden Dialog das gewünschte Passwort ein und wiederholen Sie die Eingabe, bestätigen Sie jeweils mit "OK". Notieren Sie sich bitte das Kennwort parallel hierzu auf einem Zettel oder tragen Sie es in die Datenbank Ihres Passwort-Managers ein. Klicken Sie beim Schließen der Präsentation auf "Speichern", sonst wird das Kennwort nicht übernommen. Powerpoint verschlüsselt daraufhin den Inhalt der Datei, sodass ein Benutzer immer zuerst einmal das Passwort eingeben muss, um den Inhalt einsehen zu können. Um das Passwort und die Verschlüsselung wieder zu entfernen, öffnen Sie erneut "Datei -› Informationen -› Präsentation schützen -› Mit Kennwort verschlüsseln". Löschen Sie sodann den Inhalt des Kennwortfeldes und schließen Sie das Fenster mit "OK".

(PC-Welt)