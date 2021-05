Die Geräteklasse der Workstations ist in den vergangenen Jahren etwas aus dem Blickfeld geraten. Bei der Ausstattung von PC-Arbeitsplätzen setzen Unternehmen in der Regel auf Standard-PCs und Laptops. Diese erreichen zwar nicht die Leistung einer Workstation, bieten aber einen Preisvorteil und können die Bedürfnisse "normaler Knowledge-Worker" ganz gut befriedigen.

Manchmal muss es aber doch etwas Besseres sein. Zum Beispiel wenn mit anspruchsvollen Anwendungen wie CAD, Datenanalyse oder Video-Rendering gearbeitet werden muss. Dann merkt man schnell, dass sich der Wert einer Workstation nicht nur an ihren technischen Leistungswerten bemisst, sondern auch an einer ganzen Reihe anderer Merkmale.

Wie moderne Workstations im Gegensatz zu PCs aussehen und gebaut sein sollten, demonstriert HP beispielhaft mit seiner Z-Serie. Der Hersteller fasst unter seiner Workstation-Sparte drei Produktreihen zusammen: Die Z Workstation Desktop-PCs, die Monitore aus der HP DreamColor-Serie sowie die Laptops beziehungsweise Mobile Workstations der ZBook-Serie. Sie richten sich in erster Linie an Anwender aus den Bereichen Engineering, Architektur, Grafikdesign, Videobearbeitung, 3D-Simulation, Virtual Reality und Data Science.

HP hat Applikationen wie AutoCAD, Avid oder die Adobe Creative Suite auf seinen Workstations getestet und letztere darauf abgestimmt, so dass die Nutzer sicher sein können, dass die Anwendungen ihre maximale Leistungsfähigkeit erreichen können und es zu keinen Kompatibilitätsproblemen kommt. Doch das ist längst nicht alles, was eine moderne Workstation auszeichnet.

Die beste Hardware für anspruchsvolle Anwendungen

Als Arbeitsgeräte für anspruchsvolle Profis müssen die Workstations hohe Qualitätsstandards erfüllen und werden deshalb mit den besten verfügbaren Komponenten bestückt. So setzt HP bei seinen ZBooks durchgängig auf CPUs der Typen Intel i7, i9 und Xeon, auf aktuelle Grafikchips von NVIDIA, NVMe-SSDs und eine üppige RAM-Ausstattung von 32 oder 64 GByte. Sämtliche elektronischen Komponenten bis hin zu Widerständen und Kondensatoren werden anhand ihrer Qualität, Zuverlässigkeit und Performance sorgfältig ausgesucht.

Um sicherzustellen, dass seine Mobile Workstations höchsten Anforderungen an Robustheit und Zuverlässigkeit genügen, hat HP das System Validation Test Protocol entwickelt. Es vereint eine Reihe von selbstentwickelten Testmethoden, mit denen die Systeme an ihre Grenzen gebracht werden. Unter anderem werden die Laptops dabei mehrere zehntausend Mal geöffnet und geschlossen und ihre Displays gründlichen Abriebtests unterzogen. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, werden die Rechner über einen längeren Zeitraum in Öfen gesteckt, um so im Zeitraffer den Alterungsprozess zu simulieren.

Darüber hinaus müssen die ZBooks insgesamt vierzehn verschiedene Haltbarkeitstests bestehen, die zum United States Military Standard MIL-STD-810G3 gehören. Auch die Zuverlässigkeit der Stifteingabe-Systeme und Touchpanels, der Audioausgabe und des Mikrofons wird minutiös geprüft. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Arbeitsabläufe der Benutzer nicht durch minderwertige oder schlecht funktionierende Benutzerschnittstellen behindert werden.

Umfassende Datensicherheit und Collaboration-Funktionen

Alle Workstations von HP sind mit einem umfassenden Sicherheitssystem ausgerüstet, das die Integrität der Arbeitsumgebung gewährleistet. Die von HP entwickelte KI-Funktion Sure Sense beispielsweise spürt anhand der Analyse von Verhaltensmustern auch bislang unbekannte Malware auf und nutzt dabei proprietäre Deep-Learning-Algorithmen und neuronale Netzwerke. Bei Manipulationen oder Beschädigungen stellen die Module HP Sure Start und HP Sure Recover das BIOS und das Betriebssystem über eine integrierte Goldene Kopie oder das Netzwerk selbsttätig wieder her.

Damit Benutzer eines ZBook auch unterwegs Zugriff auf die Workstation-Server im Datacenter ihres Unternehmens haben und deren Rechenkapazitäten nutzen können, hat HP die Software ZCentral Remote Boost entwickelt. Sie steht allen Besitzern einer HP-Workstation kostenlos zur Verfügung.

Bei ZCentral Remote Boost handelt es sich um eine Remote-Desktop-Anwendung, die den Leistungsansprüchen von Anwendungen wie CAD oder Video-Rendering gerecht wird. Die Software besteht aus einem Sender, der als Agent auf dem Zielsystem installiert wird, und einem Receiver beziehungsweise Client für die mobile Workstation oder einem anderen Endgerät. Der Zielrechner, in dem der Sender installiert ist, ist in der Regel eine Workstation, die im Rechenzentrum des Unternehmens gehostet wird und mit Windows oder Linux läuft. Der Receiver läuft auf Endgeräten mit Windows, Linux, MacOS und HP ThinPro.

Sämtliche Berechnungen werden auf dem Zielrechner ausgeführt, dessen Sender an den Receiver lediglich die Pixel- und Audiodaten überträgt. In der anderen Richtung laufen nur Eingabebefehle via Tastatur, Maus, Touchpad oder berührungsempfindlichen Bildschirm vom Receiver an den Sender. Beide Datenstreams sind verschlüsselt und komprimiert. Das dabei verwendete Protokoll wurde ursprünglich für die NASA entwickelt, um Fotos von den Mars-Rovern an die Erde zu übermitteln, und ist daher besonders effizient.

Besonders interessant ist der Collaboration-Modus von Remote Boost. Er ermöglicht die Zusammenarbeit von mehreren Receivern (Clients) auf einer gemeinsamen Workstation beim Sender. Sollten die mobilen Workstations mit unterschiedlicher Bildschirmauflösung arbeiten, so wird der Desktop durch den Grafikchip entsprechend skaliert, so dass jeder Benutzer eine identische Darstellung erhält. Ähnlich sieht es beim Arbeitstempo aus: Die Geschwindigkeit wird bestimmt durch den Receiver mit der langsamsten Verbindung.

Fazit

Die Mobile Workstations der Z-Serie von HP sind die Art Arbeitsgerät, die anspruchsvolle professionelle Nutzer in einer dezentralisierten Arbeitswelt heute brauchen. Sie und Tools wie ZCentral Remote Boost schaffen im Homeoffice eine Arbeitsumgebung, die sicher genug und mit genug Power ausgestattet ist, damit der Betrieb auch von zuhause aus weitergehen kann.

