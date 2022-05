Obwohl Oracle Java immer noch die branchenführende Java-Distribution ist, hat sich die Anzahl der Nutzer in den vergangenen beiden Jahren halbiert. Das geht aus dem Bericht 2022 State of the Java Ecosystem hervor, der von New Relic veröffentlicht wurde. New Relic ist eine Observability-Plattform, über die Dev- und Ops-Teams Probleme gemeinsam datengestützt lösen. Der Report basiert auf der Auswertung von Millionen von Anwendungen, die New Relic Performance-Daten zur Verfügung stellen.

Unter den Java-Development-Kit-(JDK)-Distributionen hatte Oracle im Jahr 2020 noch einen Marktanteil von etwa 75 Prozent. In diesem Jahr sank dieser Wert laut New Relic auf nur noch 34,48 Prozent. Nicht weit dahinter liegt Amazon, das seinen Anteil von 2,18 Prozent im Jahr 2020 auf 22,04 Prozent in 2022 erhöhen konnte. Laut New Relic zeigen die Zahlen eine Abkehr von Oracle-Binärdateien, nachdem das Unternehmen seine JDK-11-Distribution restriktiver lizenziert hatte, bevor Oracle mit dem im September 2021 veröffentlichten JDK 17 wieder zu einer großzügigeren Haltung zurückkehrte. Hinter Oracle und Amazon folgen Eclipse Adoptium (11,48%), Azul Systems (8,17%), Red Hat (6,05%), IcedTea (5,38%), Ubuntu (2,91%) und BellSoft (2,5%). spoods.de Lesetipp: Java-Streit - Oracle verliert gegen Google Weitere Ergebnisse zum Java-Ökosystem 2022 Java 11 ist inzwischen die am häufigsten verwendete Version. Nachdem 2018 ein Long-Term-Support-Release veröffentlicht worden war, wird Java 11 jetzt von mehr als 48 Prozent der produktiven Anwendungen verwendet, gegenüber 11,11 Prozent im Jahr 2020. Java 8, ebenfalls ein LTS-Release, liegt mit einem Anteil von 46,45 Prozent (2020: 84,48 %) an zweiter Stelle. Nur 2,7 Prozent der produktiven Anwendungen nutzen Nicht-LTS-Java-Versionen. In diesem Segment ist Java 14 aus dem Jahr 2020 die beliebteste Nicht-LTS-Version. Sie wurde allerdings nur in 0,95 Prozent der begutachteten Anwendungen verwendet. Mehr als 70 Prozent der von New Relic erfassten Java-Anwendungen senden ihre Reports aus einem Container. Dabei ist G1 der bevorzugte Garbage Collector für all diejenigen, die Java 8 hinter sich gelassen haben. Die Daten des Berichts stammen ausschließlich von Anwendungen, die im Januar 2022 von New Relic erfasst wurden. Der Anbieter weist darauf hin, dass sie kein globales Bild der Java-Nutzung abgeben. New Relic hat die entsprechenden Daten anonymisiert und konsolidiert dargestellt, um einen allgemeinen Überblick über das Java-Ökosystem zu geben. Informationen, die Angreifern und anderen böswilligen Parteien zugute kommen könnten, seien nicht in den Bericht aufgenommen worden. (bw) Dieser Artikel basiert auf einem Bericht der Computerwoche-Schwesterpublikation Infoworld. Lesetipp: Die besten Coding-Sprachen für KI