Die EM ist in vollem Gange und wer noch Tickets zu erschwinglichen Preisen ergattern konnte oder schon im Vorfeld welche erworben hat, ist sicherlich mehr als nur zufrieden. Insbesondere, wenn er sie auch einsetzen kann. Weniger erfreulich ist, dass die offizielle Ticket-App der UEFA Zugriff auf persönliche Daten erlangt, wie ein Bericht des Bayerischen Rundfunks ergab (ab 0:58). Diese werden dann durchgehend erhoben und - wenn auch anonymisiert - an die lokalen Sicherheitsbehörden weitergeleitet. Begründet wird das Ganze damit, dass sich so die Bewegung größerer Fanmengen besser überwachen lässt.

Besonders ärgerlich: Weder gibt es eine Alternative zur App, noch wird den Nutzern mitgeteilt, dass ihre Daten übermittelt werden. Sowohl der Apple App Store als auch der Google Play Store verschweigen dies. Einzig im Hinweis zum Datenschutz finden sich Anhaltspunkte hierzu.

Versuche, Screenshots von Tickets zu machen, werden ebenfalls durch die App blockiert. Dagegen wird eine aktive Bluetooth-Verbindung benötigt, um, so die UEFA "die Echtheit der mobilen Tickets während des Einlassverfahrens zu überprüfen".

Einziger positiver Aspekt ist, dass wenigstens keine aktive Internetverbindung für den Stadionbesuch benötigt wird.