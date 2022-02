Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat die niederländische Polizei am 22. Februar einen bewaffneten Geiselnehmer gestellt. Dieser hatte sich zuvor über mehrere Stunden im Apple Store in Amsterdam verschanzt - bewaffnet mit einer Pistole und einem Sturmgewehr, das er laut Reuters auch gegen die angerückten Polizisten einsetzte.

Die Polizei von Amsterdam warnte die Öffentlichkeit per Twitter:

Regarding the safety of the people involved in the hostage situation at the Apple Store at Leidseplein, we would like to ask all public to stay away from the site so the police can focus on dealing with the situation.