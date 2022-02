Kaum ein Tag vergeht ohne einen neuen Ransomware-Angriff. Dabei fordern die verantwortlichen Cyberkriminellen in der Regel hohe Lösegeldsummen in Kryptowährung, um (eventuell) die zur Geisel genommenen Daten wieder freizugeben.

Wie das Online-Magazin "Vice" berichtet, hat das MalwareHunterTeam, ein unabhängiger Zusammenschluss von Sicherheitsexperten, nun einen Erpressungstrojaner aufgetan, der zur Freigabe der Daten nicht Bitcoin und Co., sondern YouTube-Kanalabos, Likes und Kommentare einfordert. Ihre Beobachtungen teilten die Forscher per Twitter:

7a07d98671d122664a88e7ce302fb9388eedb880708ba28ab3406a24dba0b3e4

"HELLO ALL YOUR FILES HAVE BEEN LOCKED BY RANOMWARE BUT CALSE YOU CAN ACCESS BACK WITH SUBSCRIBE

MY CHANEL YOUTUBE ,AND COMMENT MOST VIDEOS THEN I WILL GIVE YOU THE KEY TO ACCESS YOUR FILES BACK !"

??@demonslay335 pic.twitter.com/T3X9HyyiXI