Es gibt einige Funktionen von iOS, auf die man nicht ohne weiteres kommt. Eine dieser Funktionen ist die Möglichkeit, in Safari ein PDF zu durchsuchen. Das geht so: Haben Sie in Safari ein verlinktes PDF aufgerufen, öffnet es sich direkt in Safari. Handelt es sich aber um eine mehrere hundert Seiten dickes Handbuch, kann das Durchblättern einige Zeit in Anspruch nehmen. Schneller findet man eine Stelle per Suchfunktion. Diese kann man sogar auf zwei Arten aufrufen.

„Auf der Seite suchen“

Sie haben schon oft den Inhalt einer Webseite durchsucht? Was aber nicht jeder weiß: Man kann das PDF auf die gleiche Weise durchsuchen

Suche per Eingabezeile

Es gibt noch eine schnellere Variante: Sie können eine Suche auch über die Eingabezeile des Browsers starten. Geben Sie dazu einfach ihren Suchbegriff in der Adresszeile ein. In einem Ausklappfenster sehen Sie danach mehrere Suchoptionen wie „Lexikon“, „Google Suche“ und „Favoriten“. Ganz unten sehen Sie die Option „In diesem Dokument“. Hier ist bereits die Anzahl der Suchtreffer aufgelistet. Wählen Sie diese Option aus, öffnet sich das PDF mit der Suchnavigation und Sie können die Suchtreffer durchblättern. Ob Sie die Suche über die Eingabezeile oder die oben beschriebene Freigabefunktion starten bleibt Ihnen überlassen.

Gespeicherte PFDs durchsuchen

Die meisten PDF-Dokumente speichert iPhone oder iPad in der App "Bücher", auch dort kann man die Texte durchsuchen. Dafür muss man lediglich auf das Lupen-Symbol in der rechten oberen Ecke tippen und das gesuchte Wort eintippen. Das System blendet dann die Suchergebnisse in einer Zeilenansicht ein, dazu gibt es noch die Seitenangaben, wo sich das jeweilige gefundene Wort befindet. Bitte beachten Sie, das Lupen-Symbol sowie andere Steuerungselemente können in der Vollansicht verschwinden. Sie müssen lediglich irgendwo in der Seite tippen, damit sie sich wieder einblenden. (Macwelt)