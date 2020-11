Mittelständische Unternehmen können nicht mal eben als Selbstzweck in neue Technologien investieren. Budgets müssen klaren Vorgaben folgen, in Sachen Datenschutz und Datensicherheit ist Unterstützung gefordert und die Einführung neuer digitaler Projekte muss parallel zum laufenden Betrieb erfolgen – Konzerndenke ist hier fehl am Platz.

Doch bis dato mangelt es noch vielfach an marktfähigen Lösungen, die nicht nur Erfolge in der Digitalisierung ermöglichen, sondern auch Hürden wie Sicherheit oder Datenschutz mühelos überspringen. Dabei benötigt der Mittelstand dringend Systeme, die performant sind, weniger wartungsintensiv und bei denen Technologie-Lieferanten den Unternehmen gewissermaßen Arbeit abnehmen. In diesem Podcast lernen Sie ein solches Angebot der Partnerunternehmen Wortmann und Intel kennen, das nun auch für den Mittelstand verfügbar ist.

Bei der Terra-Cloud für KMU handelt es sich um eine maßgeschneiderte Cloud die sich aus verschiedenen Service-Ebenen zusammensetzt – ganz nach Gusto und technischen Ressourcen des Anwenderunternehmens. Der Erwerb von Hardware entfällt, die Investitionskosten sinken, wodurch dem Mittelstand mehr freies Kapital zur Verfügung steht - in ökonomisch herausfordernden Zeiten ein gewichtiges Argument, auch weil zugleich ein Risikotransfer vom Unternehmen zum Anbieter stattfindet.

Die Terra-Cloud ist mit leistungsstarker Technologie versehen. Der Nutzer erhält damit die Chance, Hochtechnologie einzusetzen, die ihm andernfalls aus Budgetgründen ggf. verwehrt bliebe.

Sprecher in diesem Podcast

Was es mit der neuen Version der Cloud-Kombi auf sich hat, warum kleine und mittlere Unternehmen davon profitieren und wie die Lösung eine erfolgreiche Digitalisierung massiv unterstützt, erfahren Sie in diesem Podcast, zu dem Moderator Sven Hansel zwei Experten begrüßt: Martin Klein, Director Datacenter und Cloudservices der Wortmann AG, sowie Michael Krüger, Director Datacenter und Memory Sales der Intel Deutschland GmbH, die beide aus Erfahrung in der Praxis wissen, worauf es im Mittelstand ankommt. Hören Sie zu, wenn die beiden Experten erläutern, wie Mittelständler die Cloud am besten implementieren und einen detaillierten Blick unter die technologische Motorhaube werfen.