Den vorläufigen Berechnungen von Gartner zufolge wurden im Schlussquartal 2021 weltweit insgesamt 88,4 Millionen Desktop-PCs, Notebooks und Chromebooks ausgeliefert. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Rückgang von fünf Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2020 - nach sechs aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wachstum.

Als Grund für das leichte Minus sieht Mikako Kitagawa, Research Director bei Gartner, einen starken Rückgang des US-PC-Marktes, verursacht durch anhaltende Probleme in der Lieferkette und den Einbruch der Nachfrage nach Chromebooks. Den Berechnungen der Marktforscher zufolge schrumpften in den USA die PC-Verkäufe bereits das zweite Mal in Folge um einen zweistelligen Wert (24,2 Prozent) gegenüber dem Vorjahr.

In EMEA stiegen die Auslieferungen dagegen im Jahresvergleich um 7,4 Prozent und erreichten mit 26 Millionen Geräten den höchsten Wert seit fünf Jahren. Angetrieben wurde das Wachstum in Europa laut Gartner von der gestiegenen Nachfrage nach Business-PCs infolge der allmählichen Rückkehr der Mitarbeiter in die Büros.

Im Asien-Pazifik-Bereich (ohne Japan) wurden 11,5 Prozent mehr PCs ausgeliefert als im Vorjahresquartal. Besonders stark legte in dieser Region der Markt für mobile PCs zu, da viele Unternehmen in Erwartung einer möglichen Marktknappheit zusätzliche mobile PCs vorbestellten.

Pandemie sorgte für Wiederbelebung des PC-Marktes

Die Absatzdelle im vierten Quartal schwächte das Wachstum des PC-Marktes im Gesamtjahr 2021 nur leicht ab. Den vorläufigen Gartner-Zahlen zufolge wurden im abgelaufenen Jahr 339,8 Millionen PCs ausgeliefert. Das sind mehr Geräte als jeweils in den vorangegangenen sieben Jahre verkauft wurden, so die Analysten. Verglichen mit 2020 wuchs der PC-Markt um 9,9 Prozent.

Anbieter 2021 Auslieferungen (in Tausend) 2021 Marktanteil (%) 2020 Auslieferungen (in Tausend) 2020 Marktanteil (%) 2021-2020 Wachstum (%) Lenovo 84,017 24.7 76,113 24.6 10.4 HP 74,180 21.8 68,181 22.1 8.8 Dell 59,681 17.6 50,736 16.4 17.6 Apple 25,983 7.6 22,008 7.1 18.1 Acer 24,335 7.2 22,460 7.3 8.3 ASUS 21,656 6.4 17,849 5.8 21.3 Andere 49,917 14.7 51,731 16.7 -3.5 Insgesamt 339,769 100.0 309,079 100.0 9.9

Wie das anhaltend starke Wachstum im Jahr 2021 beweist, hat die Pandemie die PC-Branche nach einer langen Periode des Rückgangs und gelegentlichem bescheidenem Wachstum wiederbelebt, erklärte Gartner in einer Stellungnahme. Die Marktforscher gehen für die nähere Zukunft davon aus, dass sich die PC-Nachfrage - zumindest in den nächsten zwei Jahren - zwar abschwächen wird.

Mit einem Rückgang der jährlichen Verkaufszahlen auf Vor-Covid-Niveau rechnen sie in diesem Zeitraum jedoch nicht. "Die Pandemie hat das Verhalten der PC-Nutzer im Beruf und Privatleben erheblich verändert, da die Menschen sich auf neue Arbeits- und Lebensweisen einstellen mussten", so Gartner-Analyst Kitagawa. Auch nach der Pandemie würden Nutzungsformen wie Remote oder Hybrid Work, die Teilnahme an Online-Schulungen und die Online-Kommunikation mit Freunden und Familie weiterhin gängige Praxis sein.