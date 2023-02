Im August 2022 hatte AWS seine neue Cloud-Region in den Vereinigten Arabischen Emiraten eröffnet . Sie besteht aus drei Verfügbarkeitszonen und kam zu der bestehenden Cloud-Region in Bahrain hinzu (seit 2019). Die Cloud-Region Bahrain besteht ihrerseits aus drei Verfügbarkeitszonen und einer lokalen Region. AWS plant zudem, eine neue Region in Israel hinzuzufügen.

Microsoft hat seine Cloud-Region in Katar im August letzten Jahres in Betrieb genommen, nachdem 2019 Regionen in Abu Dhabi und Dubai eröffnet wurden. WieAWS plant auch Microsoft, in Kürze eine neue Cloud-Region in Israel zu eröffnen.