Oracle hat eine neue Plattform für das Management der Mitarbeiterfahrung - neudeutsch_ Employee Experience - angekündigt. Mit Hilfe von Oracle ME könnten Unternehmen das Engagement ihrer Beschäftigten steigern und den Erfolg der Gesamtorganisation sicherstellen, verspricht der Softwarehersteller. Die Employee-Experience-Plattform soll Teil von Oracles "Fusion Cloud Human Capital Management" (HCM) werden. Zudem gibt es Schnittstellen zu anderen Komponenten der Oracle "Fusion Cloud Applications Suite" sowie zu Systemen von Drittanbietern.

Eine Reihe von Softwaretools in Oracle ME sollen Anwendern darüber hinaus erlauben, bestimmte Abläufe zu automatisieren und verschiedene Kommunikationskanäle wie E-Mail, SMS, Webbrowser, Collaboration-Tools und Videokonferenzen zu nutzen. HR-Teams seien auch ohne tiefergehendes IT-Know-how in der Lage, Änderungen vorzunehmen und die Plattform an ihre Anforderungen anzupassen.

Arbeitswelt verändert sich

Die Arbeitswelt weltweit hat sich aufgrund der Ereignisse der letzten zwei Jahre verändert, stellen die Oracle-Verantwortlichen fest. Die Erwartungen der Beschäftigten an ihre Arbeitgeber seien massiv gestiegen. Laut der jüngsten Oracle AI@Work-Studie sind weltweit 85 Prozent der Belegschaften mit der Unterstützung, die sie seitens ihrer Brötchengeber bekommen, unzufrieden. 87 Prozent sind der Meinung, ihre Unternehmen sollten mehr tun, um auf die Bedürfnisse der Angestellten einzugehen.

Der Druck auf Organisationen, mehr für eine gute Employee Experience zu tun, nimmt laut Oracle also zu, in den Chefetagen gehe die Angst vor der Great Resignation um. Führungskräfte und Personalabteilungen müssten sich in die Lage versetzen, die Bedürfnisse einzelner Mitarbeiter besser zu verstehen. Doch das falle vielen nach wie vor schwer.

"Die Angestellten wollen gehört werden. Sie wollen, dass ihnen die Übernahme von Verantwortung zugetraut wird und dass sie Teil einer Kultur sind, an die sie glauben", sagt Yvette Cameron, Produktstrategin für Oracle Cloud HCM. Um diese Erwartungen zu erfüllen, müssten Unternehmen den Bedürfnissen ihres Personals besser gerecht werden. "Schaffen sie das nicht, riskieren sie, ihre Mitarbeiter an den Wettbewerber zu verlieren."

Die 10 besten HCM-Tools

Zu einem guten Management der Employee Experience gehört Cameron zufolge, Mitarbeiter als individuelle Persönlichkeiten mit eigenen Bedürfnissen, Zielen und Arbeitsweisen wahrzunehmen. Hier setze Oracle ME an: Das Tool soll Mitarbeiterinformationen zusammenführen sowie Erkenntnisse über Arbeitsweisen und Vorlieben der Beschäftigten liefern. Das Ziel: Jeder Beschäftigte soll in seinen individuellen Bedürfnissen angesprochen werden können. "Es ist die einzige Employee-Experience-Plattform, die darauf abzielt, das 'Ich' hinter jedem Mitarbeiter zu verstehen", wirbt Oracles HCM-Verantwortliche. "Damit erhalten Unternehmen neue Möglichkeiten, um auf ihre hybride Belegschaft zu hören, mit ihr zu kommunizieren, sie zu unterstützen und weiterzuentwickeln."

Oracle ME soll als Plattform für kontextbezogene und geführte Erfahrungen dienen. Die Beschäftigten könnten darüber ihren Managern kontinuierlich Feedback geben. Diese wiederum können angeblich Stimmungen unter ihren Mitarbeitern in Echtzeit verfolgen und darauf reagieren. HR-Teams würden über die Plattform in die Lage versetzt, personalisierte Mitarbeiteransprachen bereitzustellen.

Folgende Funktionen sind in Oracle ME enthalten: