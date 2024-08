Forms-Historie Die Geschichte der Entwicklungsplattform Forms reicht zurück in das Jahr 1979. Die Oracle Datenbank Version 2 war eben am entstehen als Oracle-Gründer Larry Ellison einen jungen Entwickler beauftragte, ein System zu entwickeln, mit dem man schnell und einfach Daten in die Datenbank einfügen und Daten suchen können sollte. Bill Friend, der die Aufgabe mit einem sogenannten "Prompting"-System löste, wurde so zum Erfinder von Oracle Forms. Sein damaliges System stellte Fragen, und die Antworten des Entwicklers wurden zu einem 'Programm' zusammengebaut, das von einem Laufzeitsystem abgearbeitet wurde. Der Interactive Application Generator (IAG) und der Interactive Application Processor (IAP), die unter dem Produktname IAF (Interactive Application Facility) zusammengefasst wurden, waren geboren. Ein System mit für die damalige Zeit erstaunlichen Fähigkeiten. Nicht wenige meinen, dass dieser Geniestreich ein wichtiger Baustein für den Erfolg der Oracle Datenbank war - gerade während der harten Auseinandersetzungen mit den Konkurrenten Ingres, DB2, Informix und Sybase in den 80er und 90er Jahren. Mit keinem anderen System war man so schnell bei der Einführung von Applikationen. Die Oracle Datenbank und Oracle Forms bildeten ein kongeniales und höchst erfolgreiches Team. Nach mehreren Namensänderungen und vielen Entwicklungsschritten wurde es schließlich zu Oracle Forms in der heutigen Ausprägung, das aktuell als Release 12.2 zur Verfügung steht.