Seit der Einführung des neuen Java-Lizenzmodells im Januar haben die Analysten von Gartner mit vielen Kunden gesprochen. Diese erwarten einen steilen Anstieg der Oracle-Lizenzkosten. Mehr als 80 Prozent gedenken daher, ihre Java-Anwendungen künftig auf den Runtime-Umgebungen von Drittanbietern auszurollen. Das berichtet The Register.

Demnach warnt Gartner auch davor, dass Oracle die Einhaltung der Java-Lizenzbedingungen durch Anwender verstärkt überprüfen wird. Einer von fünf Java-Anwendern muss demnach in den nächsten drei Jahren mit einem Audit rechnen.

Oracle hatte im Januar 2023 die neue Java SE Universal Subscription eingeführt, die die bisherigen Lizenzmodelle "Java SE Subscription" und "Java SE Desktop Subscription" ablösen kann. Zwar können Kunden der älteren Modelle ihr Abo noch zu den bestehenden Bedingungen verlängern, doch Oracle lockt mit den Argumenten Einfachheit, Transparenz und Rechtssicherheit auf das neue Modell. Damit sei die universelle Nutzung von Java über das gesamte Unternehmen hinweg möglich - von PCs über Server bis in die Clouds von Drittanbietern. Die Lizenzverwaltung werde einfacher, Unternehmen müssten nicht mehr explizit die Systeme identifizieren, die Java verwenden.

Inzwischen hat Oracle offenbar den Druck erhöht, damit die Anwender auf das neue Modell umsteigen. The Register berichtete Anfang Juli 2023, dass die Softwerker damit begonnen hätten, E-Mails an Unternehmen zu versenden, um ihnen "Gespräche über Java-Abonnements anzubieten". Das Magazin vermutet, dass Oracle Unsicherheit streuen und Informationen sammeln wolle, die für künftige Lizenzverhandlungen von Vorteil sein könnten.

Neu am überarbeiteten Java-Modell ist, dass Anwenderunternehmen nicht mehr nur die eigentlichen Java-User beziehungsweise Prozessoren lizenzieren müssen. Vielmehr wird die Mitarbeiterzahl der Gesamtbelegschaft als Bemessungsgröße für die Berechnung der Nutzungsgebühren herangezogen. Als Mitarbeitende zählen dabei alle Voll- und Teilzeitkräfte sowie befristet Beschäftigte.

Hinzu kommen Angestellte von anderen Unternehmen wie Beratungsfirmen, Outsourcern oder Partnern, sofern diese das Geschäft des jeweiligen Betriebs unterstützen. Dort, wo Oracle-Java nur auf wenigen Prozessoren im Einsatz ist, müssen Unternehmen nun ihre komplette Organisation durchlizenzieren. Bei der nächsten Subscription-Verlängerung haben sie mit erheblichen Preissteigerungen zu rechnen, wie die Deutsche Oracle User Group (DOAG) ausführt (siehe dazu auch den interessanten Blogbeitrag von DOAG-Vorstand Michael Paege).

Nitish Tyagi, Associate Principal Analyst und Mitverfasser eines neuen Gartner-Reports zum Thema Java, macht gegenüber The Register folgende Rechnung auf: Ein Unternehmen mit 49.500 Mitarbeitern, die nach dem bisherigen Lizenzmodell durch die "Named-User-Plus"-Lizenz (NUP) abgedeckt sind, setzt zudem Oracle JDK auf 5.000 Prozessoren ein. Im Rahmen des bisherigen Vertrags zahlt es 742.500 Dollar für die NUP-Lizenzen plus 900.000 Dollar für die Prozessorlizenzen. Das neue Universal-Subscription-Modell würde das Unternehmen aber 3.118.500 Dollar kosten - eine Preissteigerung um 90 Prozent.

