Nachdem Apple kritisiert wurde, unangemessenen Zensurforderungen der russischen Regierung nachzukommen, ist die Anwendung "Smart Voting" des Aktivisten und Regimekritikers Alexej Nawalny nun wieder in Russland zum Download verfügbar - wie die Washington Post unter Berufung auf unabhängige Forscher und Nawalnys Stabschef Leonid Wolkow berichtet.

Ziel der App (und einer entsprechenden Website) war es, der regierenden Partei "Einiges Russland" bei regionalen und föderalen Wahlen Stimmen zu entziehen, indem die Wählenden in den Bezirken den Oppositionskandidaten mit den jeweils besten Chancen ihre Stimmen geben. Außerdem wollte Nawalny damit der wachsenden politischen Apathie in der russischen Bevölkerung entgegenwirken, die in der Konsequenz Wahlen boykottiert.

Rückzug nach Drohungen

Apple und Google hatten den Zugang zu den jeweiligen Apps für iPhone und Android im vergangenen Jahr kurz vor den Wahlen in Russland blockiert. Grund waren wiederholte Drohungen im September 2021, Spitzenvertreter von Apple und Google in Russland zu verhaften, falls sie Nawalnys "Smart Voting"-App nicht entfernen. Google stellte die App für Android-Smartphones jedoch kurz nach der Wahl am 19. September wieder zur Verfügung, während Apple das nicht tat. Die Kehrtwende bei Apple erfolgt jetzt inmitten eskalierender Spannungen zwischen Russland und ausländischen Unternehmen, von denen sich viele seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine aus dem Markt zurückgezogen oder ihre Aktivitäten dort eingeschränkt haben.

Während auch Apple den Verkauf seiner Produkte und Services wie Apple Pay in Russland stoppte und Apps staatlich kontrollierter Medien wie RT oder Sputnik entfernte, blieb der App Store weiterhin offen. Der Grund: Anders als etwa bei Websites ist der Zensurapparat des Landes meist nicht in der Lage, Inhalte zu blockieren oder zu ändern, die von installierten Apps auf die Smartphones der Nutzer gelangen. Auf diese Weise haben auch "einfache" Russen die Möglichkeit, unabhängige Nachrichtenquellen zu finden und mit Aktivisten und gemeinnützigen Organisationen in Verbindung zu treten, die gegen den Krieg in der Ukraine sind. Außerdem finden sie Möglichkeiten, um der staatlichen Zensur zu entgehen.