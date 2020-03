Oppo ist ein großer chinesischer Smartphone-Hersteller, der zu demselben Mutterkonzern gehört wie Vivo und OnePlus. Im Gegensatz zu OnePlus ist Oppo hierzulande noch keine etablierte Marke, da das Unternehmen gerade erst mit seinen Produkten auf den deutschen Markt kommt. An der Spitze des Portfolios sollen die beiden frisch vorgestellten Flaggschiff-Handys Find X2 und Find X2 Pro stehen. Die haben einiges zu bieten, aber auch ein großes Problem!

Bevor wir ins Detail gehen, finden Sie hier erst einmal die Spezifikationen im direkten Vergleich mit den beiden Top-Modellen Galaxy S20+ und S20 Ultra von Samsung (im Hands-On):

Daten Find X2 Find X2 Pro Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S20+ Display-Technik OLED OLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Display 6,7 Zoll, QHD+ 6,7 Zoll, QHD+ 6,9 Zoll, QHD+ 6,7 Zoll, QHD+ Bildwiederholrate 120 Hertz (bei QHD+) 120 Hertz (bei QHD+) 120 Hertz (max. FHD+) 120 Hertz (max. FHD+) Pixeldichte 511 ppi 525 ppi Hauptkamera Triple-Cam Triple-Cam Quad-Cam Quad-Cam Kameradetails 48 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 13 MP Tele 48 MP-Weitwinkel | 48 MP Ultra-Weit | 13 MP Tele Periskop 108 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 48 MP Tele Periskop | Tiefenkamera 12 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 64 MP Tele | Tiefenkamera Videoaufnahme 4K 4K 8K 8K Frontkamera 32 MP 32 MP 40 MP / 4K Video 10 MP / 4K Video Maße 164,9 x 74,5 x 8,0 mm 165,2 x 74,4 x 8,8 mm 166,9 x 76,0 x 8,8 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm Prozessor Snapdragon 865 Snapdragon 865 Exynos 990 Exynos 990 CPU-Daten bis zu 2,84 GHz bis zu 2,84 GHz 2,73 + 2,6 x 2,0 GHz 2,73 + 2,6 x 2,0 GHz Arbeitsspeicher 12 GB RAM 12 GB RAM 12 / 16 GB RAM 8 / 12 GB RAM Speicher 256 GB 512 GB 128 / 256 / 512 GB 128 / 512 GB erweiterbar? nein nein ja | Micro-SD ja | Micro-SD Dual-SIM nein nein ja | Hybrid ja | Hybrid Mobiles Internet 5G 5G 5G 4G / 5G Akku 4200 mAh (65 Watt) 4260 mAh (65 Watt) 5000 mAh 4500 mAh Preis (UVP) 999 Euro UVP 1199 Euro UVP 1349, 1549 Euro UVP 999, 1049, 1249 Euro UVP Marktstart Anfang Mai 2020 Anfang Mai 2020 13. März 20 13. März 20 Preisvergleich ab 1349 Euro ab 999 Euro

Das sind die beiden neuen Flaggschiffe Find X2 und Find X2 Pro

Design und Display: Oppo bringt zwei sehr elegante Smartphones auf den Markt. Sowohl das Find X2 als auch das Find X2 Pro haben eine Screen-to-Body-Ratio von 93,1 Prozent. Heißt: Die Vorderseite besteht nahezu nur aus dem 6,7 Zoll großen OLED-Display, die Ränder sind besonders dünn. Das Gehäuse besteht bei beiden Versionen aus Glas beziehungsweise Keramik. Das Find X2 Pro gibt es zusätzlich noch mit einer "veganen" Leder-Rückseite. Also Kunststoff, der aussieht wie Leder. Die "Leder-Rückseite" gibt es übrigens nur in Orange, das Keramikgehäuse des X2 Pro in Schwarz. Beim Find X2 haben Sie die Auswahl zwischen Schwarz (Keramik) und Blau (Glas).

Die Front-Kamera versteckt Oppo nicht wie bei seinen Reno-Modellen in einer Pop-Up-Kamera. Stattdessen sitzt die Selfie-Cam beim Find X2 und X2 Pro direkt im Display - wie bei der Galaxy S20-Serie. Allerdings auf der linken Seite und nicht mittig.

120 Hertz bei QHD+: Samsung stattet seine S20-Serie mit 120-Hertz-Displays aus. Auch Oppo setzt auf diese hohe Bildwiederholrate. Allerdings können die beiden Oppo-Handys 120 Hertz auch bei voller Auflösung von QHD+ (3168 x 1440 Pixel), die S20-Modelle unterstützen 120 Hertz nämlich nur bis maximal Full-HD+. Bei QHD+ sind maximal 60 Hertz möglich.

Find X2 Pro kommt mit Periskop-Tele-Kamera

Wie unter anderem das Galaxy S20 Ultra bietet das Top-Modell Find X2 Pro eine Periskop-Zoom-Kamera. Dabei geht die Kamera quasi ums Eck, um die Brennweite zu vergrößern. Dadurch können Sie einen 10-fachen Hybrid-Zoom (Kombi aus optischem und digitalem Zoom) nutzen und digital können Sie Motive sogar 60-fach vergrößern. Die Kamera des Find X2 ist eine "normale" Telekamera, die einen 5-fachen Hybrid-Zoom besitzt und maximal 20-fach digital vergrößern kann. Die Hauptkamera hat jeweils 48 Megapixel, der Bildsensor des Find X2 Pro ist jedoch größer. Beide Smartphones haben außerdem eine Ultra-Weitwinkelkamera.

Wie gut die Bildqualität ist und wie sie im Vergleich zum Galaxy S20 Ultra abschneidet, werden wir in unserem baldigen Kameratest klären.

Akku mit extremer Schnellladung

Die Akkus sind 4200 und 4260 mAh groß. Das Besondere ist: Die Akkus und Netzteile unterstützen SuperVOOC 2.0 Flash Charge. Sie können die Handys mit satten 65 Watt sicher laden! Ein Find X2 Pro ist in gerade mal 38 Minuten vollständig aufgeladen! Das ist wirklich schnell, da kann die Konkurrenz nicht mithalten. Wir sind schon sehr auf die Laufzeit gespannt, die wir in unserem ausführlichen Test natürlich überprüfen werden.

Sonstige Ausstattung: Android 10 und 5G

Oppo Find X2 und Find X2 Pro kommen ab Werk mit Android 10. Beide funken außerdem im schnellen Mobilfunkstandard 5G. Oppo stattet die zwei Modelle zusätzlich mit 12 GB RAM aus. Der interne Speicher von 256 GB beim Find X2 und 512 GB beim Find X2 Pro ist leider nicht erweiterbar. Auch gibt es keine Dual-SIM-Funktion. Das X2 ist IP58 wasserdicht, das X2 Pro hat eine IP68-Zertifizierung.

Preis und Marktstart

Oppo wird seine Find X2-Serie Anfang Mai 2020 auf den Markt bringen. Das Find X2 kommt in den Farben Schwarz und Blau und wird zu einem Preis von 999 Euro UVP in den Verkaufsregalen stehen. Am Find X2 Pro hängt ein Preisschild von 1199 Euro UVP.

Das Problem des Find X2 und Find X2 Pro

Oppo stattet seine neue neuen Flaggschiff-Modelle extrem gut aus. Es kann an vielen Stellen - beim Blick auf das Datenblatt - mit einem Galaxy S (Ultra) mithalten oder gar übertreffen, wenn wir an das Display denken, das 120 Hertz auch bei voller Auflösung kann. Es fehlen aber Dual-SIM und ein erweiterbarer Speicher. Oppo verlangt für seine beiden Top-Handys genau so viel wie Samsung. Samsung ist aber bereits seit zig Jahren einer der bekanntest Smartphone-Hersteller auf dem deutschen Markt.

Oppo ist hingegen für die meisten Menschen in Deutschland eine noch unbekannte Marke. Unserer Einschätzung nach dürfte die Preismarke deshalb zu hoch angesetzt sein. Wenn zwei Produkte verschiedener Hersteller gleich viel kosten, greifen die meisten Nutzer wohl zu dem ihnen bekannten Hersteller, statt für sehr viel Geld eine neue Marke zu probieren. "Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht". (PC-Welt)