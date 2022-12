TalentSure-Gründer und Manager Tim Miller kann sich diese Tage wieder mal voll bestätigt fühlen, wenn er die Bitkom-Zahlen zum IT-Arbeitsmarkt liest: 137.000 fehlende Fachkräfte, und genauso ernüchternd eine zweite Zahl: Das Interesse am Informatikstudium ist die letzten Jahre wieder kontinuierlich zurückgegangen und von den etwa 70.000 Abiturienten, die pro Jahr so ein Studium beginnen, werden nicht mal die Hälfte fertig.

Miller hat vor vier Jahren aus Köln heraus in Indien begonnen, seine Plattform aufzubauen, um dort Bewerber und Arbeitgeber, auch internationale, zusammenzubringen. Das Ergebnis heute: 220.000 registrierte Jobinteressenten, knapp über 500 Firmenkunden, etwas über 70 Bildungs- und Zertifizierungspartner und peu a peu eine starke Expansion in Asien, um die Jobplattform auch Mitarbeitern anderer asiatischer Länder zu öffnen.

Mit Blockchain und KI auf Mitarbeitersuche

Aber auch Richtung Europa und den USA, vor allem nach Deutschland, wo der Bedarf nach Fachkräften bekanntlich sehr groß ist. Michael Schmidt, zuständig für das Business Development in Deutschland, formuliert es ganz pragmatisch: "Wir beschaffen und vermitteln Talente für Unternehmen mit Fachkräftemangel mit Unterstützung von Blockchain-Technologie und KI." Darüber hinaus entwickle man die Experten weiter, um "den Anforderungen der Wirtschaft in Deutschland gerecht zu werden."

Dafür hat sich TalentSure einen ziemlich umfangreichen Recruiting- und Qualifizierungsprozess überlegt, bei dem einige Partner beteiligt sind, um die Arbeitgeber hierzulande auch zufriedenzustellen. Man sei stolz, so Schmidt, im HR-Umfeld eine so komplette Technologie-unterstützte Dienstleistung anbieten zu können. Das beginnt damit, dass die validierten Zeugnisse der Bewerber auf einer Blockchain verankert sind. Immer wieder mal hätten Arbeitgeber in der Vergangenheit Zweifel an Abschlüssen oder den Verdacht an Fälschungen geäußert. Durch Kooperationen in vielen Ländern mit ausgewählten Hochschulen und großen Bildungsträgern als Zertifizierungspartner wird dieses Problem nachhaltig gelöst.

Die Jobunterlagen des Bewerbers sind auf der Plattform in einer sogenannten Digital Skills Wallet hinterlegt. Diese beinhaltet unter anderem die validierten Zeugnisse, einen Video-Lebenslauf, Referenzen und Trainingsabschlüsse.

Datenbank mit 220.000 Profilen

Wie bei anderen Jobbörsen auch, können sich Arbeitgeber die Profile der Bewerber anschauen und ihre Kandidaten aussuchen, und wenn diese umgekehrt einwilligen, kann das weitere Verfahren fortgesetzt werden. Seit Sommer 2022 hat man dieses Verfahren auch Richtung USA und Europa, im Besonderen nach Deutschland, ausgedehnt, heißt: Auch Unternehmen in Deutschland haben nun Zugriff auf diese umfangreiche Kandidatendatenbank.

Willigt ein Interessent ein, nach Deutschland zu kommen, muss er die Sprache erlernen und eine entsprechende Deutschprüfung beim Goethe-Institut absolvieren. Parallel finden Vorstellungsgespräche mit den interessierten Firmenvertretern statt. Kommt es zu einer Einigung, kann der Kandidat in Deutschland arbeiten. TalentSure übernimmt sämtliche Aufgaben im Heimatland des Bewerbers, um ihn bestmöglich auf seine Arbeit in Deutschland vorzubereiten. Dazu gehört auch die Visabeantragung und die Reiseorganisation.

Ein Partner im Zielland kümmert sich um alles, was der Bewerber zum Start benötigt, etwa Unterkunft, Kontakte und die Begegnung mit dem Arbeitgeber. Zusätzlich findet ein Qualifizierungskurs statt - angepasst an die Bedürfnisse des künftigen Arbeitgebers, der von der Bundesagentur für Arbeit mitfinanziert wird.

Seitdem der Bundesverband der Personalmanager (BPM) die IT-Recruiting-Plattform für den HR Startup Award 2022 nominiert hat, haben schon zahlreiche Gespräche mit Unternehmen in Deutschland stattgefunden und es konnten ersten Vermittlungen stattfinden, wie Schmidt berichtet. So habe man einen größeren Rahmenvertrag mit einem Sozialdienstleister, in dem es um die Vermittlung von Pflegekräften geht, und auch die ersten Programmierer sind in deutschen Konzernen untergekommen.

Kostenlose Online-Veranstaltung zum Vermittlungskonzept

Am 12. Dezember 2022 um 16 Uhr, findet nun ein kostenloser Online-Dialog mit TalentSure statt, in dem Tim Miller das Konzept im Detail vorstellt und er natürlich alle offenen Fragen beantwortet. Wer Interesse hat, daran teilzunehmen, ist herzlich eingeladen. Anmeldungen bitte hier.