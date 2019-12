OnePlus hatte vor einigen Tagen für die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas eine Überraschung angekündigt. Heute folgten über den chinesischen Micro-Blogging-Dienst Weibo einige Details. OnePlus wird die Technik-Messe im Januar demzufolge für die Enthüllung seines ersten Konzept-Smartphones nutzen.

Zum sechsjährigen Jubiläum des Elektronik-Herstellers wird OnePlus vom 7. bis 10. Januar im Wynn Hotel in Las Vegas der Fachpresse sein erstes Konzept-Smartphone vorstellen. Das Gerät trägt den Namen Concept One und soll die Unternehmensvision von neuer Technologie und einem neuen Design für zukünftige Smartphones verkörpern.

Das Concept One soll das erste in einer Serie neuer Geräte sein, die Nutzern eine formvollendete, schnellere und unbeschwerte Bedienung ermöglichen sollen. Konkrete Details zur im Concept One verbauten Technik sowie der neuen Design-Sprache sind bislang noch nicht bekannt. Ebenso unklar ist, ob erste Features des Concept One bereits in das OnePlus 8 und das OnePlus 8 Pro einfließen werden. (PC-Welt)