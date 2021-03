Zum geplanten Oneplus-Enthüllungs-Event am 23. März 2021 wird der chinesische Konzern aller Voraussicht nach nicht nur seine neue Smartphone-Generation, sondern auch seine erste eigene Smartwatch enthüllen. Hinweise darauf liefert Oneplus selbst im offiziellen Firmen-Forum. Im Rahmen eines kleinen Wettbewerbs hat das Unternehmen eine Slideshow mit fünf unterschiedlichen Bildern veröffentlicht. Auf schwarzem Hintergrund sind Nahaufnahmen von runden Formen zu erkennen, eine davon erinnert stark an ein Uhrenarmband, eine andere an ein rundes Uhrengehäuse. Im Vordergrund sind unterschiedliche Schlagzeilen aus teilweise mehrere Jahre alten Gerüchte-Meldungen um eine Oneplus-Smartwatch zu sehen. Das letzte Bild kündigt mit "coming soon" den baldigen Release an.

Im zugehörigen Text bedankt sich Leo vom Oneplus-Community-Team bei den treuen Oneplus-Anhängern. Sie hätten das Unternehmen kontinuierlich dazu ermutigt, sein Produktportfolio zu erweitern. Das habe Oneplus mit dem Release der Oneplus Buds und dem Oneplus TV in Indien schließlich auch erfolgreich getan. Nun sei es jedoch Zeit für eine weitere Neuankündigung.

Als Hinweis verrät Oneplus, dass der "Neuzugang in der Oneplus-Familie gesund und pünktlich" sei und sich sogar um seinen Besitzer kümmere, wenn dieser schlafe. Anhand der Hinweise und der Teaser-Bilder lässt sich unschwer erraten, dass es sich bei dem neuen Produkt wahrscheinlich um eine Smartwatch handelt, die zusammen mit den neuen Oneplus-9-Geräten angekündigt werden soll. Im Foren-Thread ermutigt Oneplus seine Community-Mitglieder trotzdem zum Mitraten - es werden jedoch nur falsche Antworten akzeptiert. Die ausgefallensten Antworten bekommen eines der neuen Produkte geschenkt. (PC-Welt)