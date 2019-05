OnePlus-Geräte sind bekannt für ihren hohen Speed und einen vergleichsweise fairen Preis. Um den zu ermöglichen, müssen Sie natürlich hier und da Abstriche gegenüber den besten Highend-Smartphones wie einem Galaxy S10 (Test) oder Huawei P30 Pro (Test)machen. Die OnePlus-Community wünscht Sie allerdings auch ein Gerät, das etwas mehr kann und ist sogar bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Deshalb gibt es jetzt neben der Standard-Version OnePlus 7, die die Masse anspricht, auch das "Ultra-Premium"-Modell OnePlus 7 Pro. Und das hat alles an Bord, was man sich als Technik-Fan wünschen kann mit dem Fokus auf Display, Kamera und Leistung. In diesem Test geht es um das Pro-Modell. Wo die technischen Unterschiede sind, erfahren Sie in dieser Specs-Tabelle.





Design und Display: Keine Notch, Frontkamera versteckt

Display: Das neue OnePlus 7 Pro trumpft mit einem Fullscreen-Display ohne Notch auf. Wo sich die Selfie-Cam befindet, finden Sie in diesem Abschnitt. Obwohl der Bildschirm mit 6,67 Zoll recht groß ist, liegt das Handy noch angenehm in der Hand, da das Gehäuse kaum größer als der Screen ist. Der nimmt nämlich 88,6 Prozent der Vorderseite ein. Das Display zeigt Inhalte in QHD+ und damit sehr scharf an. Zusammen mit Samsung hat OnePlus einen sehr guten Bildschirm gebaut, der Farben und Kontraste lebendig und stark anzeigt, der besonders schnell auf Touch-Eingaben reagiert und dank 90 Hertz extrem flüssig aussieht. Die Bildwiederholrate bemerken Sie im Alltag vor allem beim Scrollen in Apps wie Instagram. In den Einstellungen können Sie zwischen60 und 90 Hertz wählen. Die höhere Bildwiederholrate wirkt sich übrigens auf die Akkulaufzeit aus. Und natürlich unterstützt das Display auch noch HDR10+.

Design: OnePlus verbaut beim 7 Pro auch auf der Rückseite Glas, der Rahmen besteht aus Aluminium. Dadurch ist das Handy sehr stabil und dank der seitlichen Abrundungen liegt es angenehm in der Hand. Die Rückseite ist nicht direkt spiegelnd, sondern matt. Das verleiht dem OnePlus 7 Pro einen hochwertigen Look. Das Gehäuse ist nicht IP-zertifiziert, offiziell also nicht wasserdicht. Laut OnePlus soll es aber über die entsprechenden Dichtungen verfügen.

Farben: Zum Start kommt das 7 Pro in den Farben Blau und Grau auf den Markt. Der Weiß-Gold-Mix Almond kommt später.

Besondere Features: Fingerprint im Display, Pop-up-Kamera

Um so viel Display ohne störende Notch in ein Smartphone zu bauen, müssen sich die Hersteller bezüglich der Selfie-Cam etwas einfallen lassen. OnePlus verbaut im 7 Pro deshalb eine sogenannte Pop-up-Kamera. Wollen Sie ein Selfie aufnehmen, dann fährt die Kamera automatisch oben aus dem Gehäuse heraus. Und verschwindet wieder, wenn Sie die Kamera-App beenden oder auf die Hauptkamera wechseln. Das OnePlus 7 Pro erkennt übrigens, dass es sich in einer Tasche befindet, um zu verhindern, dass die Kamera versehentlich ausfährt. Sehr cool ist auch, dass sich die Pop-up-Kamera automatisch einzieht, wenn es einen Sturzflug erkennt, um bei einem Aufprall die Cam zu schützen.

Der optische Fingerabdruck-Sensor befindet sich wie beim OnePlus 6T direkt im Display. OnePlus vergrößert allerdings die Kamera unter dem Display, wodurch das Handy noch schneller entsperrt.

Kamera: Triple-Cam mit 48 Megapixel

Auf der Rückseite des OnePlus 7 Pro befindet sich die neue Triple-Kamera bestehend aus einer Haupt-, Tele- und Ultraweitwinkel-Kamera. In der Mitte sitzt die Hauptkamera, die mit einem 48-Megapixel-Sensor arbeitet, der 29 Prozent größer als zuvor ist. Automatisch knipsen Sie Fotos mit 12 Megapixeln, denn OnePlus bedient sich wie auch Huawei bei seinem Geräten wie dem P30 Pro der 4-in-1-Pixel-Technik. So enthalten die einzelnen Pixel mehr Informationen. Außerdem gibt es noch eine 1.6er-Blende sowie einen optischen Bildstabilisator. Um ein Foto mit 48 Megapixeln aufzunehmen, müssen Sie in den Pro-Modus der Kamera wechseln.



Oben befindet sich jetzt eine Ultraweitwinkel mit 16 Megapixeln und einer f/2.2-Blende. Und die untere 8-Megapixel-Kamera hat ein Teleobjektiv, mit dem es Motive optisch 3-fach vergrößert. Diese Kamera wird auch beim Portraitmodus verwendet.

Die Fotoqualität ist sehr gut und kann mit der direkten Konkurrenz mithalten. Farben sind natürlich, die Schärfe ist hoch und auch die Details können sich sehen lassen. Kein Wunder, hat das OnePlus 7 Pro doch satte 111 Punkte im DxO-Mark eingeheimst. Nur das Huawei P30 Pro liegt mit 112 Punkten davor.

Leistung: Schneller als Galaxy S10

OnePlus verbaut in sein Pro-Modell mit dem Snapdragon 855 die aktuell beste Mobil-CPU für ruckelfreie Performance ein. Selbst bei aufwändigen Spielen und Multitasking stottert das Gerät an keiner Stelle. Die hohe Leistung beweist auch ein Blick auf die Benchmark-Ergebnisse. Im Antutu-Benchmark zieht das OnePlus 7 Pro locker am Galaxy S10/10+ vorbei und lässt es mit einem Vorsprung von über 27.000 Punkten hinter sich. Das 7 Pro erreicht nämlich satte 362.000 Punkte! Zusammen mit 12 GB RAM (in unserem Testgerät) hat das Gerät einen sehr ordentlich Antrieb an Bord der begeistert. Der Speicher variiert je nach Modell.

Mobilität: Kabelloses Laden fehlt

Damit Sie die Performance auch wirklich ausnutzen können, hält der Akku entsprechend lange. Dafür ist er mit 4000 mAh ausreichend groß. Im Test Dauer-Surfen, bei dem der Browser alle paar Sekunden eine neue Webseite bei 75-prozentiger Display-Helligkeit aufruft, schafft er Zeit von 10,5 Stunden. In der Praxis bedeutet das rund 1,5 Tage Smartphone-Nutzung. Hier kommt es natürlich immer darauf an, wie Sie hier Handy im Alltag gebrauchen.

Leider unterstützt das Smartphone kein kabelloses Laden. Mit WarpCharge 30 ist das OnePlus 7 Pro immerhin in rund 20 Minuten von 0 auf 50 Prozent geladen.

Ausstattung und Software: Zen-Modus für 20 Minuten Smartphone-Pause

Das OnePlus 7 Pro gibt es in verschiedenen Speichergrößen. Sie haben die Wahl zwischen 6 GB RAM kombiniert mit 128 GB Flash-Speicher oder 8 beziehungsweise 12 GB Arbeitsspeicher mit je 256 GB internem Speicher. Ab Werk sind bereits knapp 20 GB belegt. Vor dem Kauf sollten Sie wissen, wie viel Speicherplatz Sie benötigen, da es keinen Slot für eine Speicherkarte gibt.

Auf dem OnePlus 7 Pro läuft das eigene OxygenOS 9.5 basierend auf Android 9 Pie. OnePlus integriert noch das eine oder andere Feature wie die bekannten "schnellen Gesten". Wenn Sie beispielsweise auf dem Sperrbildschirm ein "O" zeichnen, startet die Kamera. Oder wenn Sie mal eine Pause von Ihrem Handy brauchen, dann starten Sie in den Schnelleinstellungen den Zen-Modus. Dieser deaktiviert das Handy für 20 Minuten. In dieser Zeit können Sie das Handy nicht nutzen, Sie können auch nicht schummeln. Sie müssen tatsächlich die vollen 20 Minuten abwarten. Sie können nur die Kamera nutzen oder im Notfall einen Anruf tätigen.

Daten OnePlus 7 Pro OnePlus 7 Display-Technik AMOLED AMOLED Display 6,67 Zoll, QHD+ 6,41 Zoll, QHD+ Pixeldichte 516 ppi 402 ppi Display-Format 19,5:9 19,5:9 Hauptkamera Triple-Cam (Tele, Haupt, Ultraweitwinkel) Dual-Cam Kameradetails Haupt: 48 MP (Standard: 12 MP), f/1.6, OIS / Tele: 8 MP, 3x optisch, f/2.4, OIS / Weit: 16 MP, 117 Grad, f/2.2 Haupt: 48 MP (Standard: 12 MP), f/1.7, OIS / Support-Cam: 5 MP, /2.4 Video 4K, 60 fps 4K, 60 fps Frontkamera 16 MP, f/2.0 16 MP, f/2.0 Prozessor Snapdragon 855 Snapdragon 855 CPU-Daten Octa-Core, bis zu 2,84 GHz Octa-Core, bis zu 2,84 GHz Arbeitsspeicher 6 / 8 / 12 GB RAM 6 / 8 GB RAM Speicher 128 / 256 GB 128 / 256 GB erweiterbar? nein nein Akku 4000 mAh 3700 mAh kabelloses Laden nein nein Fingerabdruck-Scanner ja ja Gehäuse Glas Glas Größe 162,6 x 75,9 x 8 mm 157,7 x 74,8 x 8,2 mm Gewicht 206 Gramm 182 Gramm SIM Dual Nano-SIM Dual Nano-SIM WLAN 2,4 + 5 GHz / ac 2,4 + 5 GHz / ac LTE Cat 13 (1,2 Gbit/s Down) Cat 13 (1,2 Gbit/s Down) Bluetooth 5.0 5.0 NFC ja ja USB-C ja ja Klinkenbuchse nein ja Stereo-Lautsprecher ja ja Preis (UVP) 709, 759, 829 Euro 559, 609 Euro

TEST-FAZIT: OnePlus 7 Pro

Das OnePlus 7 Pro überzeugt in all seinen drei Key-Features: Display, Kamera und Leistung. Mit diesem Smartphone attackiert OnePlus die großen Hersteller Huawei, Samsung und Co. Denn es spielt in derselben Liga! Es mögen zwar kabelloses Laden, eine IP-Zertifizierung und ein erweiterbarer Speicher fehlen, um so ausgestattet wie ein Galaxy S10 zu sein,aber das macht der aufgerufene Preis wieder wett: mit 6 GB RAM/128 GB kostet das OnePlus 7 Pro nur 709 Euro UVP - und das ist für diese Leistung wirklich ordentlich! Mit 8 GB RAM/256 GB Speicher kostet es 759 Euro UVP und für die Variante mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher werden 829 Euro UVP fällig. Das OnePlus 7 ist mit 559 Euro UVP für 6 GB RAM und 128 GB sowie 609 Euro UVP für 8 GB RAM und 256 GB Speicher sogar noch einmal günstiger.

Am 21. Mai kommt das OnePlus 7 Pro in den Farben Blau und Grau auf den Markt. Die Farbvariante Almond (Weiß-Gold-Mix) kommt wie das kleinere "Standard"-Modell OnePlus 7 im Juni. Wer zu den ersten Besitzern eines OnePlus 7 Pro gehören möchte, der muss zum Pop-up-Store nach Berlin, der das Gerät bereits am 18. Mai verkauft.



Pro

+ Sehr hohe Performance

+ Tolles Display ohne Notch

+ Hohe Kameraqualität

+ Vergleichsweise günstiger Preis

Contra

- Kein kabelloses Laden

- Speicher nicht erweiterbar

- IP-Zertifizierung fehlt

TESTERGEBNISSE (NOTEN) OnePlus 7 Pro Testnote sehr gut (1,38) Preis-Leistung preiswert Ausstattung und Software (24 %) 1,56 Handhabung und Bildschirm (24 %) 1,10 Internet und Geschwindigkeit (20 %) 1,22 Mobilität (19 %) 1,17 Multimedia (10 %) 1,76 Service (3 %) 3,40

(PC-Welt)