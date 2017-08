Den Vorgängermodellen des OnePlus 5 haftete ein Ruf als Flaggschiff-Killer an. Nun zieht OnePlus beim Preis an. Mit rund 500 Euro ist es schon nah am Galaxy S8 dran, für das aktuell rund 600 Euro fällig werden - zumindest wenn man vom ursprünglichen Preis von 800 Euro absieht. Wir lassen die beiden Top-Smartphones gegeneinander antreten und finden heraus, ob das OnePlus 5 gegenüber dem Galaxy S8 die Nase vorn hat.