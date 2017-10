Ein modernes ERP-System bildet die Voraussetzung für die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens. Es sollte wichtige Anforderungen im Rahmen von Industrie 4.0 erfüllen und Ihre Strategie im Bereich Omni-Channel-Commerce unterstützen.

Mit Comarch ERP 4.0 steht mittelständischen Unternehmen eine hoch performante Prozessplattform für Ihr Unternehmen zur Verfügung. Diese bietet neben der Automatisierung und Steuerung Ihrer Unternehmensprozesse in Comarch ERP ein umfassendes Portfolio integrierter Lösungen für spezielle Anforderungen überall im Unternehmen: Eine breite Auswahl an Vertriebs-Frontends - vom Webshop, über den mobilen Vertrieb bis hin zur Kassenlösung - kann über eine zentrale Omni-Channel-Steuerung verwaltet werden. Mobile Anwendungen für Ihren Außendienst sind ebenso in den Prozess- und Datenfluss eingebunden, wie smarte Objekte aus dem Internet der Dinge. Dank Business Intelligence behalten Sie dabei stets den Überblick über die aktuellen Kennzahlen aus allen Unternehmensbereichen.

Praxistest

Der Textilanbieter KiK bildet seit 2013 sämtliche warenwirtschaftliche Prozesse über den Onlineshop mit Comarch ERP ab.

Im Bereich Fertigung arbeitet Comarch erfolgreich mit dem Dosier-, Schmier- und Spanntechnikhersteller Abnox zusammen. Dessen Montagelinie wurde mit Hilfe der Comarch-Industrie-4.0-Lösung weitreichend digitalisiert und tauscht nun in Echtzeit Informationen mit Comarch ERP aus.

Hier erfahren Sie mehr zu Comarch ERP 4.0





Lesen Sie mehr über ERP und Industrie 4.0:

• Whitepaper: "ERP 4.0 FÜR INDUSTRIE 4.0: Industrie 4.0 und Internet of Things im ERP"

• Whitepaper: "Was Unternehmer über Industrie 4.0 wissen sollten - Forscher, Analysten und IT-Experten über unsere 4.0-Zukunft"