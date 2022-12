Wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, sollen sich Hewlett Packard Enterprise (HPE) und der Cloud-Spezialist Nutanix in Gesprächen bezüglich einer Übernahme seitens HPE befinden. Der Deal - sollte er zustande kommen - könnte für beide Unternehmen Vorteile haben. Insbesondere HPE könnte sich jedoch durch die offene Software-defined Hybrid-Cloud-Plattform von Nutanix eine starke Position auf dem Cloud-Computing-Markt verschaffen.

Hewlett Packard Enterprise has expressed takeover interest in cloud computing company Nutanix, according to people familiar with the matter https://t.co/iocq3hB9XD — Bloomberg (@business) December 1, 2022

Bereits im Oktober 2022 hatte das Wall Street Journal berichtet, dass Nutanix Übernahmemöglichkeiten in Erwägung ziehe. Nach der Berichterstattung durch Bloomberg stieg die Aktie von Nutanix um fünf Prozent im Wert.

Nutanix steigender Wert

Sanchit Vir Gogia, Chefanalyst und CEO von Greyhound Research, ordnet ein: "HPE und Nutanix stehen in einer konkurrierenden, aber auch symbiotischen Beziehung zueinander. Symbiotisch, weil Nutanix manchmal HP-Server im Rahmen seiner HCI-Geschäfte verkauft, und kompetitiv, weil HPEs SimpliVity-Portfolio stark mit dem Nutanix-Angebot konkurriert."

Nutanix hat derzeit einen Börsenwert von etwa 6,9 Milliarden Dollar. HPE ist mit 21,6 Milliarden Dollar ungefähr dreimal so viel wert. Für das Geschäftsjahr 2022 verzeichnete Nutanix einen Umsatz von 1,6 Milliarden Dollar, HPE vermeldete 28,5 Milliarden Dollar.

Pareekh Jain, CEO von Pareekh Consulting, erklärt: "Das Geschäft mit Enterprise Software hängt davon ab, ob ein Anbieter Skaleneffekte erzielen kann. Nutanix muss also entweder selbst Firmen akquirieren, um auf ein höheres Wachstumslevel zu kommen, oder sich von einem anderen Unternehmen übernehmen lassen. HPE hat eine Kundenbasis, die fünfmal so groß ist wie die von Nutanix. Mit der Übernahme würde HPE Produkte in sein Portfolio bekommen, die sich gut an die eigenen Kunden verkaufen ließen. Und Nutanix bekäme die Möglichkeit, mit der Kundenbasis von HPE und vielleicht auch HP Inc. zusammenzuarbeiten. Nutanix könnte HPE dabei helfen, sich für das Cloud-Business besser aufzustellen."

Teure Übernahme für die Kunden?

Eine Übernahme von Nutanix könne HPE einen doppelten Vorteil verschaffen, meint Gogia: "HPE verwendet derzeit Microsoft oder VMware für seine Virtualisierungsplattformen. Wenn HPE künftig die Nutanix-Lösungen hätte, könnten sie die jede Menge Lizenzgebühren einsparen. Die Kunden dürfen nach einer Übernahme zwar mit besserem Support rechnen, müsste aber wohl auch höhere Preise in Kauf nehmen, da HPE eine dominierende Rolle in bestimmten Märkten einnehmen würde. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Lizenzkosten und Preise nach der Übernahme eines Unternehmens um 20 bis 30 Prozent steigen." (fm)

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation CIO.com.