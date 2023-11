Wenn Sie zufällig auf Ihrem iPhone Messages statt Whatsapp, Telegram oder Signal als Haupt-Messenger verwenden, dürfte Ihnen das Problem der grünen Sprechblasen bekannt sein: Sobald sich ein Android-User in Ihren Gruppenchat verirrt, funktioniert plötzlich alles nicht mehr wie es soll. Tapbacks werden als separate Nachrichten angezeigt und Fotos und Videos auf MMS-kompatible Größe und Qualität komprimiert - zu undefinierbarem Pixelbrei, wie man im Volksmund sagt.

Hier kommt Nothing ins Spiel, das relativ junge Android-Smartphone-Unternehmen, das zweite Projekt des OnePlus-Gründers Carl Pei. Das Nothing Phone (2) kam erst vor ein paar Monaten auf den Markt und jetzt hat das Unternehmen Nothing Chats angekündigt, eine App, mit der Sie iMessage-Funktionen auf diesem Gerät nutzen können. Oder so ähnlich. Man sollte das Kleingedruckte lesen.

Nothing Chats

Nothing Chats wird in Zusammenarbeit mit Sunbird entwickelt, einem Unternehmen, das eine einheitliche Messaging-App herstellt, die sich derzeit noch in der Beta-Phase befindet. Laut frühen Testern ist Nothing Chat im Grunde dieselbe Sunbird-App in neuem Gewand und Sunbird kümmert sich um die gesamte Technologie im Hintergrund.

So funktioniert's: Sie melden sich beim Nothing Chat mit Ihrem Nothing-Konto an und fügen dann Ihre Apple-ID hinzu. Wenn Sie keine Apple-Produkte oder -Dienste verwenden, können Sie trotzdem kostenlos eine Apple-ID erstellen. Diese Anmeldeinformationen werden an die Mac-Server von Sunbird übertragen, wo sie verwendet werden, um iMessages abzufangen und an Ihre Nothing-Chat-App zu senden (oder an die Sunbird-App, wenn sie veröffentlicht wird).

Noch funktioniert nicht alles. Dazu, was aktuell funktioniert, gehören:

Einzel- und Gruppennachrichten

Schreibindikatoren wie "Halyna schreibt…"

Medien in voller Auflösung

Sprachnachrichten

Demnächst verfügbar sollen sein:

Lesebestätigungen

Tapback-Reaktionen und Nachrichtenantworten

Diese Liste ist nicht vollständig (es gibt zum Beispiel keine Möglichkeit, Nachrichten zu bearbeiten), aber sie deckt das Wichtigste ab, vor allem das nervige "jemand hier drin bringt hier alles durcheinander". Nothing-Phone-Benutzer werden blaue Sprechblasen haben und iPhone-Benutzer werden nichts davon mitbekommen. (Macwelt)