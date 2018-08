Die kleinere Version des kürzlich vorgestellte Smartphone Nokia 5.1 Plus, das Nokia 5.1 ist nun auch auf dem deutschen Markt erhältlich. So ist es ab sofort möglich das Smartphone über hiesige Online-Händler oder in Elektronik-Märkten vorzubestellen. Auf Amazon wird das Smartphone für die unverbindliche Preisempfehlung von Nokia für 209 Euro verkauft, als Lieferdatum wird hier der 29. – 31. August genannt. Die Elektronik-Riesen Media Markt und Saturn drücken den Preis etwas nach unten und verlangen für das Smartphone nur 202,99 Euro, wobei noch die Versandkosten hinzukämen. Media Markt und Saturn versenden das Gerät ab dem 1. September 2018, das Gerät kann aber auch Versandkostenfrei in einem der Märkte abgeholt werden.

Das Gerät kommt mit einem Speicher von 16 statt wie das Plus mit 32 GB und besitzt auch ein etwas kleineres Display.



News vom 21.08.2018 - Nokia 5.1 Plus offiziell vorgestellt: Nokia hatte angekündigt, am 21.08.2018 eines der am meisten erwarteten Smartphones enthüllen zu wollen. Man ging deshalb von einem absoluten Flaggschiff aus. Vorgestellt wurde jedoch schließlich das Smartphone Nokia 5.1 Plus, bei dem weder von Flaggschiff noch von einem Spitzenmodell die Rede sein kann.

Das Gerät besitzt einen Mediatek-Octa-Core-Prozessor, genauer gesagt, handelt es sich um den P60 (4 x A73 2 GHz, 4 x A53 2 GHz + 2 x APU). Es bringt 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB interner Speicher mit, der per Micro-SD-Karte erweitert werden kann. Als Display dient ein 5,86-Zoll-HD+-Display mit einer Auflösung von 1520 x 720 Pixeln. Auf der Rückseite des Smartphones gibt es zwei Kameras, eine 13-Megapixel- sowie eine 5-Megapixel-Kamera. Als Frontkamera kommt eine 8-Megapixel-Kamera zum Einsatz. Der Akku wird mit 3060 mAh angegeben. Als Betriebssystem kommt beim Nokia 5.1 Plus Android Oreo in der Android-One-Edition zu Einsatz, das drei Jahre unterstützt werden soll. (PC-Welt)