Auf einen Blick

Mit dem Nokia 3210 will HMD Handy-Besitzer ansprechen, die unterwegs Ruhe haben und keine Zeit in den sozialen Netzen vertrödeln wollen. Deshalb können Sie mit diesem Feature-Phone im Retrostil (wobei das neue Nokia 3210 keinesfalls genauso wie das originale Nokia 3210 aussieht) nur telefonieren und simsen. Dazu gibt es noch eine 2-MP-Kamera an der Rückseite, die garantiert pixelige Fotos schießt.

Die Inbetriebnahme ist sehr einfach, die mitgelieferte gedruckte Bedienungsanleitung ist eigentlich unnötig. Sie können das Handy intuitiv bedienen.

Design und Verarbeitung

Das Nokia 3210 wirkt durchaus wertig und macht keinen billigen Eindruck. Es ist sauber verarbeitet. Das Abnehmen der Rückseite ist aber etwas kniffelig. Weitere peppige Farben stehen zur Auswahl. Die Kamera dient mit eingeschaltetem Blitz auch als Taschenlampe.

Display und Lautsprecher

Der Bildschirm löst mit 84 x 48 Pixeln auf und ist kein Touchscreen. Das Display lässt sich auch bei direkter Sonneneinstrahlung noch einigermaßen ablesen. Sie bedienen das Handy über klassische, physische Tasten. Die Lautsprecher erfüllen ihren Zweck und ein Kopfhöreranschluss ist ebenfalls vorhanden. Praktisch: Ein UKW-Radio ist integriert.

Vorsicht: Mit moderner Nano-SIM

Falls Sie noch ein wirklich altes Handy im Gebrauch haben und es jetzt durch das Retro-Handy Nokia 3210 ersetzen wollen: Vorsicht. Vermutlich passt Ihre alte SIM-Karte nicht. Denn das Nokia 3210 macht zwar auf "alt", besitzt aber einen aktuellen SIM-Kartenslot für Nano-SIM-Karten. Ihre alte SIM-Karte, vermutlich eine Mini-SIM oder vielleicht auch schon eine Micro-SIM, dürfte also viel zu groß sein. Das Foto zu dieser Meldung zeigt Mini-SIM, Mikro-SIM und Nano-SIM nebeneinander.

Auf dem folgenden Foto sehen Sie links das Nokia 3210 mit den beiden Slots für Nano-SIMs und rechts ein altes Nokia-Handy aus der Microsoft-Zeit mit einer Mini-SIM.

eSIM ist nicht möglich.

Für dieses Handy empfiehlt sich ein Mobilfunkvertrag ohne Datenvolumen: Hier können Sie nach einem passenden Vertrag suchen.

Akku-Laufzeit

Sie laden den herausnehmbaren Akku über den USB-C-Anschluss auf. Ein Ladegerät liegt bei. Der Akku hat eine Kapazität von 1.450 mAh und soll für 9,5 Stunden Gesprächszeit reichen.

Der Akku hält, was er verspricht. Wir haben das Nokia 3210 vor einer Woche aufgeladen und darauf immer wieder gespielt und auch einige Fotos damit gemacht sowie Radio gehört - und die Akkustandanzeige zeigt immer noch ganz voll an.

Software und Apps

Es sind fünf Spiele vorinstalliert, darunter das kostenlose Snake. Einige weitere Spiele können Sie ein paar Mal spielen und müssen Sie danach bei Gefallen online kaufen. Das Betriebssystem Series 30+ ist proprietär und nicht erweiterbar. Kontakte können Sie via Bluetooth von einem Android-Smartphone übertragen. Theoretisch ist auch das Surfen mit einem Browser möglich: aber vergessen Sie das besser.

Preis & Verfügbarkeit

Auf Amazon kostet das Nokia 3210 rund 75 Euro, teilweise auch für rund 68 Euro. Das ist ein stolzer Preis, denn ein einfaches Handy beziehungsweise Feature-Phone bekommen Sie schon für rund 30 Euro.

Technische Daten

WLAN, Bluetooth, GSM und 4G sind vorhanden. Neben USB-C ist auch ein 3,5-mm-Klinkenanschluss vorhanden. Der interne Speicher ist 32 GB groß und kann per microSD erweitert werden. Eine 2-MP-Kamera gibt es an der Rückseite, aber keine Kamera an der Vorderseite.

(PC-Welt)