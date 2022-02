Non-Fungible Tokens (NFTs) waren bislang nur für einen exklusiven Nutzerkreis wirklich greifbar. Normalsterbliche dürften in Bored Apes und anderer digitaler Kunst, die teilweise für Millionen über den Tisch geht, nur begrenzten Nutzwert erkennen.

Mit seinem neuen SUV-Modell Tonale zeigt der italienische Autobauer Alfa Romeo nun, wie sich NFTs - und damit auch die zugrundeliegende Blockchain-Technologie - auf sinnvolle Art und Weise in den Mainstream überführen lassen:

A world exclusive: the new Tonale is the first car ever to equip a NFT digital certificate, an innovation meant to keep your value safe through time, discover more https://t.co/u31ZNKAhlu #AlfaRomeoTonale #LaMetamorfosi pic.twitter.com/gsUZwLj2J2