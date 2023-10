Der britische Infrastructure-as-a-Service- (IaaS-)Anbieter NexGen will eine auf Generative-AI-Anforderungen zugeschnittene Hochleistungs-Cloud an den Start bringen. Dafür plant das Unternehmen Investitionen in Höhe von einer Milliarde Dollar. NexGen hat dazu nach eigenen Angaben bereits Hardware im Wert von 576 Millionen Dollar geordert. Für die Finanzierung kooperiert das Unternehmen mit der Moore and Moore Investments Group (MMI). Gemeinsam wurde ein spezieller Fonds eingerichtet, in den private Investoren investieren können.

Wo genau in Europa die Rechenzentren für die KI-Supercloud stehen sollen, wollte der Anbieter nicht verraten. Geplant sei eine Plattform für rechenintensive KI-Anwendungen, die es Technologieunternehmen, Organisationen und Regierungen ermöglichen solle, sensible KI-Anwendungen und -Forschung im Rahmen der europäischen Rechtsprechung und Datenschutzgesetze zu betreiben.

Cloud-Antrieb mit 20.000 Hochleistungs-GPUs

Die Verantwortlichen von NexGen sprechen von einer der größten Cloud-Implementierungen mit Nvidia-Hochleistungs-GPUs in Europa. Die KI-Supercloud soll noch im Oktober 2023 in Betrieb genommen werden. Bis Mitte kommenden Jahres werde die Anlage auf mehr als 20.000 Nvidia H100 Tensor Core GPUs ausgebaut, hieß es. Der Anbieter beteuert, dass die entsprechenden Rechenzentren zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energiequellen angetrieben würden. Zugang zur KI-Supercloud erhielten Anwender über die kürzlich angekündigte Hyperstack-Plattform von NexGen.

Die Verantwortlichen erwarten eine hohe Nachfrage nach beschleunigten Compute-Ressourcen im Zuge der zunehmenden Nutzung von Generative-AI-Anwendungen. "KI wird den wirtschaftlichen Erfolg von Nationen bestimmen und den Wohlstand ihrer Bürger definieren", prophezeit Chris Starkey, CEO von NexGen Cloud. Mit der KI-Supercloud könnten Firmen Wettbewerbsvorteile erlangen, und das im europäischen Rechtsraum mit der erforderlichen Datensouveränität und -sicherheit. Starkey verspricht: "Durch unsere Zusammenarbeit mit Nvidia bieten wir eine KI-Supercloud an, die sicherstellen wird, dass europäische Unternehmen global wettbewerbsfähig und der Konkurrenz voraus sind."