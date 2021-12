Kaum ist Parag Agrawal ein paar Tage im Amt, überschlagen sich die News. Rationeller, und damit schneller will der neue Twitter-Chef das Unternehmen gestalten. Dazu hat er das Unternehmen bereits am vergangenen Freitag in die Bereiche Consumer, Revenue und Core Tech umstrukturiert, die jeweils von einem General Manager geleitet werden. Der technische Leiter Michael Montano und der Leiter von Design und Forschung, Dantley Davis, werden im Dezember ihren Hut nehmen. Beide hochrangigen Manager waren Agrawals Vorgänger Dorsey unterstellt. "Wir arbeiteten bisher in einer funktionalen Struktur, in der wir eine technische Organisation, eine Design-Forschungsorganisation und Produktteams hatten, die in diese eingebettet waren", sagt Agrawal und deutet an, dass diese Struktur das Unternehmen verlangsamte.

Twitter akquiriert Quill

Auf die gerade angekündigte Übernahme der Messaging-App Quill durch Twitter angesprochen, antwortete Agrawal in einem Interview: "Die Möglichkeiten, die Direct Messaging Services bieten, sind wirklich entscheidend, da sie es erlauben, mit jedem auf der Welt in Kontakt zu treten und zu erwarten, dass eine Antwort kommt."

Quill wird geschlossen, aber sein Team will sich der Experience-Organisation von Twitter anschließen. Die Bedingungen des Deals wurden nicht bekannt gegeben. Ein Abschieds-Blogpost auf der Quill-Update-Seite enthielt Anweisungen für Benutzer, die ihre Teamnachrichtenverläufe exportieren möchten, was bis 11. Dezember möglich sein wird. Zu diesem Zeitpunkt wird Quill seine Server abschalten und alle Daten löschen. Aktive Kunden erhalten eine vollständige Rückerstattung, so das Unternehmen. (bw)